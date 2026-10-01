Gadis lanza una campaña para recoger alimentos y productos de higiene a favor de 85 protectoras de animales

Gadis ha puesto en marcha la 8.ª edición de la acción ‘Alimenta la amistad’. Este año va a servir para apoyar a 85 protectoras de animales de diferentes poblaciones de Castilla y León y Galicia.

Se trata de una campaña que se viene realizando desde el año 2019 y que se lleva a cabo en un total de 205 supermercados.

La convocatoria incorpora, cada año, nuevas entidades y busca contribuir a potenciar la conciencia social por el bienestar animal.

Del 1 al 15 de octubre los establecimientos que participan habilitarán puntos específicos de recogida de alimentos y productos de higiene para perros y gatos. Además, los clientes que lo deseen podrán realizar una aportación económica directamente al pasar por caja.

Compromiso con el bienestar animal

Desde el compromiso con el bienestar animal recogido en su programa de Responsabilidad Social Corporativa y coincidiendo con el Día Mundial de los Animales que se celebra cada año el 4 de octubre, Gadis desarrolla esta acción que permite visibilizar el esfuerzo y la labor diaria, en el cuidado y la búsqueda de hogar para mascotas abandonadas, de las 85 protectoras y refugios que se beneficiarán de esta campaña.

Estas entidades están repartidas en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora; además de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Cerca de medio millón de kilos de solidaridad

La coordinadora de RSC, Lucía Santos, y el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray, han acudido a uno de los puntos de venta en los que se lleva a cabo la recogida y han puesto en valor la solidaridad de sus clientes, que en los últimos siete años han aportado cerca de medio millón de kilos de productos a la causa.

Además, en 2023 también se entregaron 18.500 € en metálico.

También han asistido Covadonga Fernández Herrera, directiva de la Asociación Felinos Felices y José Antonio López Corral, tesorero de Cancoruña Asociación Canina, dos de las entidades a favor de las que se impulsa esta campaña solidaria.

Ambos han mostrado su agradecimiento por el apoyo continuado de la cadena de supermercados, que es clave para poder seguir desarrollando su labor.