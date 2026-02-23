Caja Rural de Zamora lanza su juego para aprender invertir en bolsa: premios como un viaje a Nueva York o productos Apple

Imagen de archivo de la oficina de Caja Rural de Zamora en la calle Santa Clara

Caja Rural de Zamora ha puesto en marcha otra vez 'Master of Markets', un juego educativo para aprender a invertir en bolsa. Se trata de una simulación que evita asumir riesgos reales y que se lanza tras una primera edición en la que hubo miles de participantes y grandes premios, entre ellos un viaje a Nueva York con visita a Wall Street para el ganador.

Con esta iniciativa, la entidad financiera quiere dar un paso más en su objetivo de fomentar la educación financiera, promocionando el aprendizaje colectivo y la participación en grupo. El juego permite a los participantes descubrir cómo funciona el mercado bursátil mediante la gestión de una cartera virtual sin que se necesite invertir dinero real.

Cada jugador empieza con un capital ficticio de 100.000 euros y puede construir y modificar su cartera de valores, siguiendo la evolución del mercado y corroborando cómo sus decisiones influyen en la rentabilidad.

En esta edición, los participantes podrán crear su propia comunidad de jugadores e invitar a familiares, amigos, compañeros de estudios o de trabajo, para poder comprobar quién es el que tiene la mejor estrategia de inversión y quien logra la mayor rentabilidad de su cartera ficticia.

Las comunidades competirán entre sí dentro de un ranking específico, fomentando el intercambio de conocimientos, el aprendizaje compartido y el debate sobre diferentes estrategias de inversión, siempre en un entorno educativo y seguro.

El juego permite enviar invitaciones por correo electrónico o WhatsApp, de manera que sea más fácil conocer y acceder a 'Master of Markets'. Por cada amigo registrado se logrará una participación para el sorteo de un IPhone 17 de 512 GB, con un máximo de cinco participaciones por usuario.

El componente social del juego presenta una vocación pedagógica, propiciando el aprendizaje de manera colaborativa mientras se compite de forma amistosa con otros grupos.

Como en la edición anterior, el primer clasificado ganará un viaje a Nueva York para dos personas que incluirá una visita guiada por la zona financiera de Wall Street. Además, el juego contempla recompensas para reconocer el rendimiento global y la evolución mensual de las carteras.

De esta forma, el segundo clasificado se llevará un iPad Pro WiFi de 11 pulgadas con 512 GB y el tercero un iPhone 17 de 512 GB. Asimismo, se dará un premio mensual a la persona que ocupe el primer puesto de la clasificación en cada uno de los meses de duración del juego que consistirá en un Apple Watch Series 11 aluminio 42 mm GPS.

El juego ha sido creado por las cajas rurales participantes y está diseñado para que los mayores de edad puedan familiarizarse con el funcionamiento de la bolsa, sin que tengan que asumir riesgos económicos reales y de manera gratuita.

En cualquier caso, Caja Rural de Zamora ha recordado que, en la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas en el capital que se invierta, por lo que este juego está planteado exclusivamente como una herramienta divulgativa y formativa.

El acceso a 'Master Of Markets' es gratuito y el registro se puede realizar en www.cajaruraldigital.com. Las bases completas están disponibles para su consulta en esta plataforma.