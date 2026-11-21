Pruebas de Formación Sanitaria Especializada en una foto de archivo L. Pérez ICAL

Es oficial: la Junta oferta 873 empleos fijos en 18 procesos selectivos y estos son los puestos con más plazas

La Junta de Castilla y León ha convocado 873 plazas de empleo fijo para trabajar en la Administración autonómica, repartidas en 18 procesos selectivos.

La oferta incluye puestos en centros asistenciales, instalaciones públicas, servicios administrativos y trabajos relacionados con el cuidado del medio natural, entre otros ámbitos.

Las plazas corresponden a las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025 y son todas de nuevo ingreso.

El objetivo de estas incorporaciones es reforzar los servicios públicos y facilitar el relevo generacional en la plantilla de la Administración autonómica.

Del total de puestos, 753 se destinan al turno general y 120 están reservados a personas con discapacidad.

El acceso se realizará mediante concurso-oposición, un sistema que combina un examen con la valoración de méritos de los aspirantes.

La categoría con más plazas es la de Personal de Servicios, con 395 puestos. Estos trabajadores se encargan de distintas tareas de apoyo para garantizar el funcionamiento diario de los centros y las instalaciones de la Junta.

También destacan las 199 plazas de Técnico de Atención Directa, un perfil destinado especialmente a centros asistenciales y que se ocupa de atender y acompañar a personas que necesitan ayuda en su vida cotidiana.

La convocatoria incluye, además, 70 puestos de Vigilante de Incendios y 40 de Peón de Montes y Extinción.

Son dos categorías vinculadas a la protección del medio natural. Los vigilantes se encargan de detectar y vigilar posibles incendios forestales, mientras que los peones participan en trabajos en el monte, tareas de prevención y apoyo a la extinción del fuego.

A estos puestos se suman 50 plazas de Personal Subalterno, que desempeña funciones de información, atención al público y apoyo en edificios administrativos.

El resto de las vacantes se distribuye entre distintos perfiles profesionales relacionados con la atención social, la educación, el mantenimiento, la informática, la cocina, las carreteras, la comunicación y los servicios agropecuarios.