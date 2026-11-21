Marcos, experto en micología: “La trufa bianchetto puede venderse de media entre 300 y 350 euros por kilo”

Una misma parcela de Tierra de Pinares de Valladolid o Segovia podría dar dos cosechas a sus propietarios, una en las ramas del pino piñonero y otra bajo tierra.

Ante la caída de la producción de piña, desde el programa Micocyl de Cesefor se dará a conocer el próximo 27 de noviembre en Arrabal de Portillo la posibilidad de cultivar trufa bianchetto en los suelos arenosos de la comarca.

El director de Micofora y especialista en el cultivo de este hongo emergente, Marcos Morcillo, que ya comercializa esta trufa en España, precisó que el aprovechamiento requiere una plantación nueva.

“La tecnología no está pensada para inocular pinares adultos”, aclaró a Ical.

La propuesta de Cesefor parte de dos rasgos de Tierra de Pinares, sus suelos arenosos y permeables y la presencia del pino piñonero, uno de los árboles a cuyas raíces se asocia esta trufa.

En algunos parajes aún se distinguen las antiguas dunas que los pinos ayudaron a fijar.

La caída de la producción de piña en los últimos años, atribuida sobre todo a la chinche americana de las piñas (leptoglossus occidentalis), llevó al programa Micocyl a buscar aprovechamientos que pudieran complementar los ingresos de los propietarios.

El punto de partida es un pino joven que sale del vivero con el hongo ya asociado a sus raíces.

La coordinadora de Micocyl, Montserrat Ganado, comparó esa asociación, conocida como micorriza, con “un calcetín que forma el hongo en torno a la raíz”. Para adelantar también la cosecha de piñas, el pino se puede injertar con material de árboles seleccionados por su alta producción.

Al respecto, Morcillo señaló que el injerto puede hacerse en el propio vivero o en el campo, cuando el árbol tiene entre dos y cuatro años. “La idea es compatibilizar los dos cultivos”, resumió.

La elección de la parcela importa tanto como la del árbol. En un pinar adulto, la trufa tendría que competir con decenas de hongos que ya ocupan las raíces.

Introducirla en esas condiciones, explicó Morcillo, podría dar algún ejemplar aislado, pero difícilmente una cosecha comercial.

Por eso aconsejó partir de antiguas tierras de cereal que el propietario quiera reforestar. Si el terreno albergó un pinar y se acaba de cortar, recomendó esperar tres años antes de plantar para que disminuya la presencia de hongos competidores en el suelo.

La inversión para poder producir esta trufa ronda los 5.000 euros por hectárea para una plantación trufera, frente a los 2.000 o 3.000 de una convencional de pino, según los cálculos de Morcillo.

Instalar riego puede sumar otros 5.000 euros, en función del sistema que se elija. “El riego no es imprescindible para esta trufa”, precisó.

El especialista subrayó que mientras la trufa negra empieza a formarse en junio y engorda durante el verano, la bianchetto se forma desde las últimas semanas de agosto, sobre todo en septiembre, crece en otoño y se recolecta de enero a abril.

Los primeros ejemplares pueden aparecer cuando los pinos tienen cuatro o cinco años, aunque la plantación tarda entre ocho y diez en alcanzar la plena producción.

En este sentido, el especialista situó el rendimiento en unos 20 kilos por hectárea en un escenario bajo y entre 40 y 50 en condiciones más favorables.

"Algunas plantaciones alcanzan entre 70 y 100 kilos por hectárea, si bien el resultado depende de las condiciones de la finca y de su manejo. En la truficultura siempre hay un punto aleatorio”, advirtió.

El especialista cuenta con varias hectáreas de pino piñonero con bianchetto y vende su cosecha a intermediarios que abastecen a restaurantes de Madrid y Barcelona.

En los últimos tres años, según detalló, recibió de media entre 300 y 350 euros por kilo, un precio similar al que obtuvo por la trufa negra.

El tamaño de las piezas ayuda a explicar lo que se paga por ellas. Las silvestres suelen pesar entre 5 y 15 gramos, mientras que en el suelo más esponjoso de una plantación pueden alcanzar entre 20 y 80 gramos.

La bianchetto (tuber borchii), también conocida como trufa de borch o trufa de marzo, es distinta de la trufa blanca del Piamonte.

Su superficie varía del amarillo pálido al marrón rojizo y su aroma se aprovecha en patés y quesos, aunque también empieza a hacerse un hueco en las cartas de los restaurantes.

Italia, donde crece de forma silvestre en los pinares que fijaron las dunas del litoral de la Toscana, es su mercado tradicional.

En España, Morcillo estima que las plantaciones de esta especie se cuentan con los dedos de una mano, aunque ya las hay en producción tanto en secano como en regadío.

Curso gratis

Varios intermediarios compran bianchetto y, según explicó, los grandes distribuidores esperan a disponer de volumen suficiente para incorporarla a sus catálogos.

La jornada de Cesefor se dirige a propietarios y gestores forestales que quieran valorar si su parcela reúne las condiciones para ensayar el cultivo.

Morcillo presentará experiencias de plantaciones de distintos países y mapas que identifican zonas con potencial para la bianchetto a partir de las previsiones de cambio climático.

El curso se celebrará el viernes 27 de noviembre, de 10 a 14 horas, en el Espacio Cultural Juan Ignacio Álvarez ‘Nacho’, en las antiguas escuelas de Arrabal de Portillo.

La inscripción es gratuita, con plazas limitadas, y puede formalizarse hasta el 24 de noviembre en el apartado de formación de la web de Micocyl.