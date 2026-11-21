Los beneficiarios recibirán el 85% de las ayudas vinculadas a superficies y animales, con un desembolso total de 34,6 millones de euros El ESPAÑOL

La Junta comenzará a pagar el 23 de noviembre el anticipo de las ayudas de la PAC a 15.232 agricultores y ganaderos

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León comenzarán a recibir a partir del próximo 23 de noviembre el anticipo de varias ayudas de desarrollo rural incluidas en la solicitud única de la PAC 2026.

La Junta abonará el 85% del importe correspondiente a estas subvenciones, una medida que llegará a un total de 15.232 beneficiarios y supondrá un desembolso de 34,6 millones de euros.

Los pagos corresponden a las ayudas vinculadas a superficies y animales, entre las que se encuentran las destinadas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, así como los compromisos agroambientales.

Dentro de este último grupo se incluye también la ayuda a la producción ecológica.

Podrán recibir el anticipo los agricultores y ganaderos que hayan solicitado estas subvenciones dentro de la solicitud única de la PAC 2026 y cuyos expedientes hayan superado los controles administrativos correspondientes.

La normativa exige que estas comprobaciones estén finalizadas y que exista una resolución antes de autorizar el pago.

Por este motivo, el dinero no llegará a todos los beneficiarios el mismo día. La Consejería de Agricultura realizará los abonos de forma progresiva, según se vayan completando los controles y resolviendo los expedientes.

¿Cuánto dinero?

El anticipo autorizado alcanza el 85% del importe de las ayudas que correspondan a cada beneficiario.

En conjunto, la Junta destinará 34.633.589 euros a estos pagos, que llegarán a 15.232 agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Esto significa que los beneficiarios recibirán ahora la mayor parte de la cuantía reconocida, mientras que el importe restante quedará pendiente de los pagos posteriores que correspondan.

¿Qué hay que hacer?

Los agricultores y ganaderos no tienen que presentar una nueva solicitud para cobrar este anticipo si ya tramitaron las ayudas dentro de la solicitud única de la PAC 2026.

La clave está en que su expediente haya completado los controles exigidos y cuente con la resolución administrativa necesaria.

La Consejería continuará trabajando en la revisión y tramitación de las solicitudes que todavía estén pendientes para poder incorporar a sus titulares a los siguientes pagos.

Con este abono, la Junta da continuidad al calendario de pagos de la PAC 2026 y adelanta una parte importante de las ayudas destinadas a mantener la actividad agraria y ganadera en las zonas rurales de Castilla y León.