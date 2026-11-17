El apicultor Conrado Pérez Ramos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Conrado (53), apicultor con 170 colmenas de abejas en un pueblo: “Vendemos la miel de un kilo a 10 euros”

Conrado y Minerva son un matrimonio apasionado por las abejas y los pinares de Portillo. Una historia que comenzó casi por casualidad y que se convirtió en su forma de vida.

“Ninguno de los dos veníamos del mundo de la apicultura. Yo siempre estuve ligado a los pinares de Portillo y Minerva al mundo rural, por lo que el respeto al entorno natural siempre ha formado parte de nuestra manera de entender la vida”, asegura Conrado Pérez Ramos.

Todo comenzó cuando “un familiar cercano de Minerva enfermó y oyó hablar de las excelentes propiedades de la miel”, añade nuestro entrevistado, que señala que “quiso ir más allá” y “compraron las primeras colmenas”.

“Todo, aprovechando el terreno entre pinos para producir nuestra propia miel y tener la certeza de que era completamente pura”, explica.

Conrado afirma que “después de más de 20 años, incontables horas de observación, charlas, cursos y pertenecer a diferentes asociaciones apícolas”, las “colmenas se han convertido en el centro de nuestra vida”.

“Hoy producimos miel con el mismo cuidado y la misma curiosidad con la que pusimos aquellas primeras colmenas. Lo que empezó, casi por casualidad, hoy es nuestra vocación”, afirma hablando de Miel Sandonis que se ubica en Portillo, en la provincia de Valladolid.

La vida de Conrado

“Mi trabajo en la apicultura va siempre en función de la época del año. Por ejemplo, ahora, y mirando al invierno, debemos hacer trabajos de limpieza y reparación de las cajas de colmenas para tenerlo todo preparado para la primavera que, a veces viene fuerte de repente y tienes que tenerlo todo preparado para evitar sorpresas”, asegura Conrado Pérez Ramos.

Nuestro entrevistado nació en Portillo y tiene 53 años. Allí vive y trabaja sacando adelante junto a su pareja, Minerva, Miel Sandonis.

“Toda mi vida he trabajado en el campo, en los pinares, y tenía claro que quería un trabajo como este. Sumo más de 20 años en el sector”, asegura nuestro entrevistado a este periódico.

Todo cuidando de sus abejas y fabricando su propia miel en el lugar.

170 colmenas y sus productos

“Tengo 170 colmenas que se ubican en Portillo. En la localidad también se sitúa Miel Sandonis. Es el apellido de mi mujer y una parte muy importante para mí, tanto a nivel personal como en el trabajo”, explica nuestro entrevistado.

Conrado trabajando en la zona en la que tiene sus colmenas. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A través de su marca venden “la miel que fabrican y también otros productos como velas o caramelos”, nos cuenta. “Vendemos la miel de un kilo a 10 euros”, nos confiesa el apicultor.

“También realizo trabajos de piñero, puesto que trabajo en los pinares de la zona. No he calculado lo que gano en un mes porque no es fácil saberlo. Tampoco he calculado lo que se nos va en gastos”, explica Conrado.

Nuestro entrevistado no duda en asegurar que el trabajo de apicultor es “una forma muy bonita de vivir” y “además se puede ganar dinero con ello”.

“Aunque no te hagas rico materialmente, te haces rico en ilusión. Los apicultores ejercemos una labor, también, de vectores de la conservación de nuestros ecosistemas”. Y nos explica la importancia de proteger a las abejas: “cuidarlas a ellas es cuidarnos a nosotros mismos”, añade.

Imagen de la zona de trabajo de Miel Sandonis. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Futuro

Conrado y Minerva “son optimistas” con el presente y el futuro, aunque matizan que “no están viniendo buenos años de cosecha de miel” pero los clientes “cada vez demandan más un producto como el nuestro”.

El apicultor de Portillo, de 53 años, y profesional del campo añade que “tenemos bastante temor a la avispa asiática” que “parece que está por llegar” y señala que “a veces los tratamientos no son suficientes”.

Pese a todo, nuestro entrevistado quiere ver el futuro “con fuerza y energía para seguir trabajando” y dedicándose a sus abejas y a la apicultura. Una profesión que ama.