Presentación del estudio de los costes de producción de la leche de vaca. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Producir 100 kilos de leche de vaca en Castilla y León cuesta 47,79 € mientras baja el precio percibido por los ganaderos

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha presentado hoy en Palencia el ‘Estudio sobre los Costes de la Leche de Vaca en Castilla y León’.

Se trata de un análisis que proporciona una “referencia económica sobre los costes de producción del sector lácteo regional y permite conocer su evolución, identificar los principales factores que condicionan la rentabilidad de las explotaciones y realizar un seguimiento de su situación”.

El estudio estima en “47,79 euros por cada 100 kilos de leche corregida por sólidos (SCM) el coste económico de producción mientras desciende el precio percibido por los ganaderos”.

De esta cantidad, “28,06 euros corresponden a la alimentación del ganado, lo que representa aproximadamente el 58,7 % del coste total”. La mano de obra, tanto asalariada como el trabajo realizado por el propio titular de la explotación, “supone otro 20 %”.

Estos datos ponen de manifiesto “el peso determinante que tienen los costes de alimentación en la actividad de las explotaciones de vacuno de leche y la importancia de su evolución para mantener la viabilidad económica de las granjas”.

En este sentido, el informe constata un incremento significativo del coste de las raciones alimenticias durante 2026. Así, el precio estimado pasa de 240,14 euros por tonelada en las semanas 1 a 17 del año a 268,14 euros por tonelada en las semanas 40 a 44, lo que supone un aumento del 11,66 %.

Además, en este último periodo, el coste se sitúa un 14,45 % por encima del registrado en las mismas semanas de 2025.

A esta evolución se suma el descenso del precio percibido por los productores. Según los datos declarados en INFOLAC, el precio de la leche pasó de 55,7 céntimos por litro en enero a 48,7 céntimos en septiembre, lo que representa una reducción del 12,6 % desde comienzos de año.

La evolución simultánea de ambos indicadores refleja la presión que soportan las explotaciones, al coincidir el encarecimiento de su principal coste de producción con una “disminución de los ingresos obtenidos por la comercialización de la leche”.

Esta situación estrecha los márgenes económicos y hace necesario disponer de información actualizada que permita anticipar posibles dificultades y evaluar la evolución del sector.

El estudio contempla diferentes modelos de explotación para recoger la diversidad de las granjas de Castilla y León, teniendo en cuenta factores como su dimensión, la productividad por vaca, la superficie disponible, la producción propia o adquisición de alimentos y el empleo de mano de obra familiar o contratada.

Por este motivo, los 47,79 euros por cada 100 kilos de leche corregida por sólidos constituyen una referencia económica regional y no un coste uniforme aplicable a todas las explotaciones.

La elaboración de este análisis permite a la Junta disponer de una herramienta objetiva para mejorar el conocimiento de la estructura de costes del sector, realizar un seguimiento de los factores que afectan a su competitividad y orientar las actuaciones dirigidas a favorecer la continuidad de las explotaciones viables.

En este ámbito, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental mantiene el seguimiento de la cadena alimentaria y de las relaciones comerciales entre los distintos eslabones del sector, dentro del marco legal aplicable, con especial atención al cumplimiento de las disposiciones relativas a los costes de producción. Asimismo, trabaja con productores, cooperativas e industria para mejorar la competitividad de la actividad láctea.

Estas actuaciones se complementan con las medidas dirigidas a incrementar su eficiencia productiva.

El estudio constituye, por tanto, una referencia para conocer la situación económica del vacuno de leche en Castilla y León y seguir la evolución de sus principales indicadores, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad económica de las explotaciones, mantener la actividad ganadera y favorecer el desarrollo del medio rural.