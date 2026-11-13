Ecologistas en Acción exige la suspensión cautelar de la autorización para la quema de rastrojos en toda Castilla y León

La formación de Ecologistas en Acción en Castilla y León ha presentado un recurso de alzada para exigir la suspensión cautelar e inmediata de la autorización para la quema de rastrojos en toda la Comunidad.

La resolución recurrida, en concreto, es la del 8 de octubre de 2026, que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el día 9 de ese mismo mes, a través de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.

Dicha norma permite la quema controlada de rastrojos agrícolas dentro de la campaña 2026/2027 bajo el pretexto de controlar las poblaciones de topillo campesino.

Este recurso de Ecologistas en Acción se fundamenta en la "ilegalidad de la medida en la falta de motivación y transparencia de la resolución que invoca un informe técnico del Itacyl y un acuerdo del Consejo de Gobierno".

En este sentido, han subrayado que la documentación de este informe y acuerdo "no se ha hecho pública de forma completa, impidiendo verificar si existen datos técnicos que sustenten la proporcionalidad de la medida en todo el territorio autonómico".

Es por ello que, apoyándose en el artículo 53 de la Ley 39/2015, han solicitado la entrega del expediente administrativo completo, así como los informes técnicos del Itacyl y las evaluaciones ambientales con respecto a la medida.

Para la organización ecologista también hay una "vulneración" de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados, una norma estatal que prohíbe, con carácter general, en el artículo 27.3 la quema de residuos vegetales, imponiendo que la quema fitosanitaria sea un "último recurso".

Asimismo, han explicado que esta ley exige motivar la ineficacia de otros tratamientos y han sostenido que la resolución de la Junta "invalida este principio al permitir la quema como actuación autónoma sin requerir ni tener en consideración la idoneidad de las medidas alternativas".

Además, han denunciado que la resolución "entra en conflicto" con la prevención de incendios porque se pretende "vulnerar una norma de rango superior, la Orden FYM/510/2013, que prohíbe expresamente quemar rastrojos durante todo el año en montes y terrenos rústicos a menos de 400 metros de los mismos".

De esta forma, han criticado una "invasión de competencias y una infracción del principio de jerarquía normativa y de la Ley de Montes" y han lamentado que la declaración de situación fitosanitaria excepcional "reconoce la existencia de un nivel bajo de poblaciones de topillos".

"La quema de rastrojos se autoriza en toda Castilla y León, incluso en zonas donde históricamente no ha habido explosiones poblacionales de topillos", han advertido.