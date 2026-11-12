El campo en Castilla y León genera más de 10.100 millones: líder nacional en producción de cereales y ganado bovino

Castilla y León tiene en el sector agroalimentario uno de sus grandes motores económicos.

La agricultura, la ganadería y la industria alimentaria generan conjuntamente 10.112 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) en la Comunidad.

Una cifra que representa el 14,1% de toda su riqueza, cinco puntos por encima del peso que alcanza esta actividad en el conjunto de España.

Además, el sector sostiene 168.061 empleos, el 15,7% del total regional.

Son algunos de los datos que recoge el Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas. Informe 2025, elaborado por Cajamar junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El estudio sitúa a Castilla y León como la quinta comunidad con mayor peso agroalimentario de España.

Su aportación representa el 7,3% del valor generado por esta actividad en el conjunto nacional.

Uno de los aspectos más destacados es el equilibrio entre el campo y la industria.

La agricultura y la pesca aportan el 37,6% del valor del sector en la Comunidad. Prácticamente lo mismo que la industria de alimentación, bebidas y tabaco, que alcanza el 37,5%. La comercialización completa la cadena con el 24,9%.

Líder en cereales

El potencial agrícola y ganadero es uno de los principales rasgos diferenciales de Castilla y León.

La Comunidad ocupa el primer puesto nacional en producción de cereales, otras plantas forrajeras y ganado bovino.

En concreto, concentra el 36,1% de la producción española de cereales, el 20,2% de las plantas forrajeras y el 19,9% del ganado bovino.

Dentro de la propia estructura agraria regional, el porcino es la actividad con mayor peso, con el 22,6% de la producción.

Le siguen los cereales, que representan el 13%, y la leche, con el 11,9%. Junto al bovino, las plantas forrajeras y los huevos, estos productos reúnen alrededor del 70% de la producción agraria de la Comunidad.

Más empresas

El peso del sector también se refleja en su tejido empresarial. Castilla y León cuenta con 2.736 empresas agroalimentarias, el 10% de todas las existentes en España.

Es la tercera comunidad con mayor número de compañías, solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Su importancia resulta todavía más evidente al observar la industria manufacturera regional.

Las empresas agroalimentarias representan el 32,2% de todo este tejido productivo, uno de los porcentajes más elevados del país. Solo La Rioja y Extremadura presentan una proporción superior.

La mayoría son pequeñas compañías. El 58,3% tiene la consideración de microempresa.

La productividad y los costes laborales también juegan a favor de Castilla y León.

Según el informe, el sector agroalimentario regional es un 14,5% más competitivo que la media española, lo que sitúa a la Comunidad como la quinta más competitiva del país.

Esta ventaja se extiende a los tres grandes eslabones de la cadena.

El sector primario presenta una competitividad un 9% superior a la media nacional. En la industria de transformación alcanza el 10%, mientras que en la comercialización se sitúa en el 8%.

Exportaciones

La actividad exterior es otro de los pilares del sector. Las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León alcanzaron los 3.349 millones de euros en 2025.

Representan el 4,3% de las ventas españolas del sector y sitúan a la Comunidad como la octava región más exportadora.

No obstante, el valor de las ventas descendió un 3,9% respecto al ejercicio anterior. Pese a ello, Castilla y León mantuvo un superávit comercial de 1.089 millones de euros, el sexto más elevado de España.

Hay un dato que invita a matizar ese descenso: el volumen físico de productos exportados creció un 3,3%.

Es decir, la Comunidad vendió más cantidad de productos al exterior, aunque ingresó menos dinero por ellos.

La carne y los despojos comestibles, los productos de cereales y pastelería, los lácteos, los huevos, la miel y las bebidas concentran el 56,9% de las exportaciones agroalimentarias regionales.

Portugal es el principal destino de estos productos. El país vecino recibe el 25,4% de las ventas exteriores, seguido de Francia (13,2%), Italia (7,8%), Alemania (6,1%) y Reino Unido (5,3%).

Los datos del informe también reflejan el peso de la alimentación en los hogares castellanoleoneses. Cada ciudadano destina una media de 1.724 euros al año a comprar alimentos, frente a los 1.687 euros de la media nacional.

El gasto alimentario representa así el 20% de la cesta de la compra en Castilla y León, frente al 18,9% del conjunto de España.

La Comunidad destaca, además, por su actividad innovadora en el ámbito agrario. En 2025 concentró el 13,6% de los proyectos iniciados en primera fase relacionados con la agricultura, la ganadería y el sector forestal.

Con 38 iniciativas, fue la segunda autonomía con mayor actividad en este campo, solo por detrás de Andalucía.

Un sector que crece

En el conjunto nacional, el sector agroalimentario generó 139.417 millones de euros de valor añadido bruto en 2025, un 1,4% más que el año anterior.

La actividad representa el 9,1% de la economía española y da empleo a más de 2,6 millones de personas.

Las exportaciones también marcaron cifras destacadas.

Las empresas españolas vendieron productos agroalimentarios al exterior por valor de 77.227 millones de euros, un 4% más que en 2024. Estas ventas representan el 20% de todas las exportaciones de bienes del país.