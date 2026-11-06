El TSJ suspende la caza de cinco especies, entre ellas la becada, en Castilla y León y el sector denuncia un "calvario judicial"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido una resolución por la que se imponen como medidas cautelares la suspensión de la caza de hasta cinco especies cinegéticas, entre ellas la becada, en la Comunidad.

Esta resolución también afecta a la agachadiza común, la agachadiza chica, la avefría y el silbón. Frente a esta decisión, desde la Federación de Caza de Castilla y León han denunciado la vuelta del "calvario judicial" contra un sector que ya lo sufría desde hace 15 años y que se había paralizado tras el "aparente blindaje de la actividad que se propuso por el legislador con la última Ley de Caza de 2021".

De esta manera, han cargado contra la misma Sala que "fue la gran protagonista en todo aquel proceso" y han sostenido que ya era "admitido por todos" que el sector animalista o ecologista presentase recursos contra cualquier normativa cinegética, pero han criticado que haya "tribunales que siempre se ofrezcan con acogimiento a cualquier planteamiento que estos propongan, por estrambótico que nos pueda parecer al resto".

La decisión de imponer estas medidas cautelares llega tras el recurso de SEO/BirdLife y desde el sector cinegético han acusado a los mismos de que pretenden que el tribunal "sustituya al gobierno regional", ya que lo que habían propuesto es la Sala "fije los cupos adecuados" sobre estas especies afectadas.

"Lo más sorprendente es que el tribunal ha estimado esta petición. Ha fijado cupo 0, es decir, no se pueden cazar", han lamentado. La Federación de Caza se ha preguntado cuáles son los criterios técnicos, salvo los de parte que haya trasladado la representación de SEO/BirdLife, por los que el tribunal ha tomado esta postura.

"Si no ha solicitado audiencia previa a la Junta de Castilla y León, autora de la norma, que es la que dispone de datos oficiales de la Administración sobre estas especies y es además competente sobre esta materia", han expuesto.

De esta manera, han cargado contra el hecho de que prevalezcan "esos informes a los de funcionarios públicos, formados, titulados, con amplia experiencia de gestión y lo más importante, imparciales".

En este sentido, han defendido que estos últimos fijan los cupos que "garantizan la salvaguarda de las especies" y han mostrado su sorpresa por una decisión judicial que "no es de su competencia".

"La orden que establecía las medidas de protección estaba documentada con informes y estudios que justificaban los cupos que establecían para esas especies. No olvidemos que es una orden de medidas para proteger las poblaciones de las especies, o sea con medidas de restricción a la caza, aunque no le parezcan suficientes al tribunal", han añadido.

Asimismo, han apuntado que los aprovechamientos de estas especies son "ancestrales" y han expuesto que como en todas las migratorias hay "fluctuaciones en sus poblaciones, pero nunca se ha comprometido su conservación".

Por último, han anunciado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental está estudiando presentar alegaciones contra este auto y se han puesto a disposición de la misma para "ayudar en la fundamentación". Tampoco han descartado personarse en la causa como "perjudicados".

"Algo tiene que cambiar de forma estructural. No es posible que, año tras año, el colectivo de cazadores tenga que sufrir a las minorías de siempre y sus influencias en Europa, en el Estado y con algunas ramificaciones incluso en la justicia", han concluido.