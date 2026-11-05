Carlos triunfa por llevar la ganadería de razas autóctonas al mundo online: con video en 360º y realidad virtual

Asaja Joven ha premiado a Carlos del Amo García (Valladolid) como mejor proyecto digital en el marco del XII Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores y de ExpoAgriTech, la feria de referencia en innovación agraria.

Se ha llevado el galardón por “llevar la ganadería de razas autóctonas al mundo online con reservas, vídeo en 360º y realidad virtual”, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El XII Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores está organizado por ASAJA Joven, con la colaboración del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, y el patrocinio de Bayer, Agricultores Contra el Cambio Climático, Nofence y TEMU.

Más premios

Marisol Casimiro González, tercera generación al frente de la Finca Ecológica Mar y Sol, ha sido elegida Joven Agricultor del Año en el XII Premio Nacional Joven Agricultor de ASAJA, entregado el 5 de noviembre en Málaga, en el marco de ExpoAgriTech (FYCMA).

Como ganadora absoluta, representará a España ante las instituciones europeas en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores.

Juan Eraso Zabalegui (Navarra), se ha llevado el premio al Mejor proyecto de Eficiencia energética, por su explotación de lúpulo en Olite con agricultura de precisión y riego optimizado.