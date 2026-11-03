Laura, la joven ganadera de cabras que se ha encontrado cara a cara con un oso: “Fue tremendo el susto que me llevé”

Este fin de semana será siempre recordado por Laura Castrillo, una joven ganadera de San Martín de los Herreros en Palencia.

Y es que se llevó un importante susto durante la noche del pasado viernes cuando, alertada por el ruido y el nerviosismo de sus animales, salió de su vivienda y descubrió al plantígrado dentro del cercado donde habitualmente guarda sus cabras, situado a escasos metros de su casa.

“En la noche del viernes escuché mucho ruido y nerviosismo de mis animales, por lo que salí de casa y me asomé al cercado, que está a escasos metros de mi vivienda, y fue tremendo el susto que me llevé al encontrarme a escasos metros a un oso”, relata la ganadera.

El suceso tuvo lugar durante el fin de semana, cuando Laura había dejado encerrados, como hace habitualmente, todos sus animales, incluidos los perros, ante la presencia de turistas en la zona.

En esta ocasión, el oso no llegó a matar a ningún ejemplar, aunque la presencia del animal vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los ataques que, según denuncia UPA Palencia, se vienen produciendo desde hace tiempo en esta explotación, con desapariciones habituales de ovejas y cabras.

El plantígrado, que lleva siendo vigilado por la Junta de Castilla y León desde hace al menos dos años, se habría acercado cada vez más a las zonas habitadas, hasta protagonizar este último episodio dentro de una instalación ganadera situada junto a la vivienda de su propietaria.

Ante la gravedad de lo ocurrido, UPA Palencia ha trasladado urgentemente los hechos a la Junta de Castilla y León, a través del delegado territorial, para reclamar una intervención inmediata y la puesta en marcha del protocolo de actuación que corresponda.

La valla de la finca de Laura. Cedida

La organización considera que la situación ha alcanzado un nivel de peligrosidad evidente, tanto por la proximidad del animal a las viviendas como por la actividad turística y ganadera que se desarrolla en el entorno.

Desde la organización agraria califican de “insostenible” la situación que atraviesa esta explotación y reclaman a la Administración autonómica que instale las trampas necesarias para capturar al oso y trasladarlo a otra zona alejada de los pueblos y de las explotaciones ganaderas.

UPA advierte también de los efectos que la presencia del plantígrado está teniendo sobre la actividad de la ganadería, no solo por las pérdidas de animales, sino también por el estrés que sufren los ejemplares y los abortos registrados entre las hembras gestantes, con el consiguiente perjuicio para la producción.

La organización alerta, además, del riesgo que supone la presencia de un animal salvaje de estas características tan cerca de la población.

En este sentido, cuestiona los planes de reintroducción y expansión de especies salvajes cuando su presencia se aproxima a núcleos habitados y espacios con una importante actividad humana.