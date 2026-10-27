El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante la firma de los convenios con Seiasa y las comunidades de regantes, este martes Junta de Castilla y León

Pino impulsa la modernización de 6.860 hectáreas de regadío en León y Palencia con una inversión de 105 millones

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha formalizado este martes en León tres convenios de modernización de regadíos con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y las comunidades de regantes del Bajo Carrión, Canal del Esla y Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta.

Los mismos movilizarán una inversión estimada de 105,04 millones de euros para intervenir sobre 6.860 hectáreas y beneficiar a 1.253 regantes.

La firma de los tres convenios por parte de la Junta se enmarca en el desarrollo del Convenio Marco suscrito el 13 de noviembre de 2024 y de la Sexta Adenda, de 9 de diciembre de 2025, dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (Pepac).

Las actuaciones tienen como finalidad completar la modernización y consolidación de las infraestructuras de regadío mediante la sustitución del riego por gravedad por sistemas presurizados de aspersión a la demanda.

Los proyectos incorporan tecnologías de telecontrol, comunicaciones y software de gestión, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía y también contemplan soluciones de generación de energía renovable.

La ejecución de las obras se distribuirá entre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y Seiasa.

El Itacyl asumirá las instalaciones de la red principal de riego y las infraestructuras vinculadas a esta, mientras que SEIASA ejecutará las obras de regulación, la red de distribución, otras instalaciones y los automatismos asociados al funcionamiento de los sistemas.

Modernizar 6.860 hectáreas

La primera afecta al convenio correspondiente a la segunda fase de modernización del canal del Bajo Carrión que comprende 3.252 hectáreas en los municipios palentinos de Becerril de Campos, Carrión de los Condes, Manquillos, Lomas de Campos, Paredes de Nava, Perales, Revenga de Campos, Ribas de Campos, San Cebrián de Campos y Villoldo.

La segunda a la primera fase del Canal del Esla, que permitirá modernizar 1.408 hectáreas en Algadefe, Villamandos y Villaquejida, en la provincia de León.

La última actuación contempla la tercera fase de Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta, que abarca 2.200 hectáreas en los municipios palentinos de Pedrosa de la Vega, Saldaña, Santervás de la Vega, Villaluenga de la Vega, Bustillo de la Vega, Renedo de la Vega y Villarrabé.

Colaboración institucional y financiación

La colaboración entre la Junta de Castilla y León y Seiasa permite complementar los recursos disponibles y ampliar el alcance de las inversiones en modernización de regadíos extendiendo estas mejoras a más comunidades de regantes.

La Junta, a través del Itacyl, invertirá directamente 27,31 millones de euros en estas tres actuaciones, más la inversión correspondiente a las infraestructuras rurales ligadas a la concentración parcelaria de las diferentes zonas.

Las tres comunidades de regantes no aportarán financiación a las obras ejecutadas por la Junta de Castilla y León.

Su participación económica se articula mediante los convenios bilaterales suscritos con SEIASA para las obras que ejecuta esta sociedad, de acuerdo con el esquema financiero previsto, en el que representa aproximadamente el 32% de la inversión global.

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental asumirá íntegramente, sin aportación económica de las comunidades de regantes, los trabajos de concentración parcelaria de estas zonas y las infraestructuras rurales asociadas.

Estas actuaciones incluyen la redacción de los correspondientes proyectos y la ejecución de caminos rurales, desagües y otras obras de mejora territorial, que complementan las inversiones destinadas a modernizar los sistemas de riego.

Competitividad y desarrollo rural

La modernización de regadíos constituye una herramienta estratégica para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, favorecer la incorporación de jóvenes al sector y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Las zonas regables presentan una densidad de población tres veces superior a la de las áreas de secano y registran una mayor capacidad para atraer inversiones agrarias, que pueden multiplicarse por seis respecto a estas zonas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental persigue incrementar la superficie regable de Castilla y León y aproximarla a la media nacional, pasando del 15% actual al 23% que representa en el conjunto de España.

Esta estrategia se apoya en la mejora de las infraestructuras, la eficiencia energética, la digitalización y la automatización de los sistemas de riego, así como en un aprovechamiento más eficiente de los recursos hídricos.

El objetivo es reforzar la capacidad productiva y la competitividad de las explotaciones, mejorar la eficiencia de los procesos agrarios y consolidar una actividad económica que contribuya al desarrollo y al mantenimiento del empleo en las zonas rurales de Castilla y León.