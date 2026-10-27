Una manifestación de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, el pasado mes de marzo en Valladolid Rubén Cacho ICAL

El campo de Castilla y León pide a las cooperativas y empresas de insumos agrarios que apoyen la movilización de Madrid

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y COAG han convocado este miércoles en Madrid a todos los agricultores y ganaderos de la Comunidad a la movilización que se celebrará a las 11:00 horas.

La misma discurrirá entre la plaza de Colón y el ministerio de Agricultura, en la plaza de Atocha, para exigir "medidas urgentes que garanticen la rentabilidad a los profesionales del campo".

Las organizaciones agrarias de Castilla y León piden también el apoyo a las cooperativas, empresas y otros organismos relacionados con el sector primario para esta concentración.

Y han recordado que su lema, 'Dar de comer tiene que dar para vivir. ¡Por un campo con futuro, soluciones ya!', engloba "la necesidad perentoria de los agricultores y ganaderos de soluciones inmediatas contra el encarecimiento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y las amenazas que comprometen el futuro de la agricultura y la ganadería".

Asaja, UCCL y COAG demandan a las cooperativas y empresas de insumos agrarios "un apoyo expreso a las justas reivindicaciones de los agricultores y ganaderos" y les solicitan que cierren mañana sus instalaciones para adherirse así visiblemente a las reivindicaciones de los productores, "que en suma son sus clientes".

Las organizaciones agrarias reclaman en la movilización "un plan de choque frente al encarecimiento de los costes de producción, la implantación de un gasóleo profesional agrario, una PAC fuerte y con financiación suficiente, precios justos y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria".

También exigen "reciprocidad en los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, para evitar la competencia desleal de las importaciones y una reducción de la burocracia que soportan las explotaciones".

La movilización contará con cerca de 500 tractores que se distribuirán en cinco columnas y que proceden de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago del Lozoya y Arganda del Rey. Los tractores accederán a Madrid por los itinerarios autorizados para confluir en la capital.

Desde Colón, la manifestación recorrerá el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V, para finalizar frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.