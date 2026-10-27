Los apicultores alertan del acuerdo con Mercosur: “Las importaciones de miel casi se duplican en tres meses”

Las importaciones de miel procedentes de Mercosur se han disparado en los primeros meses de aplicación del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Entre mayo y julio de 2026, los países comunitarios recibieron 12.692,51 toneladas de miel de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, un 94,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Ante este incremento, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) advierte de la presión que estas entradas pueden ejercer sobre los apicultores europeos y reclama un mayor control del mercado.

El aumento fue especialmente acusado en julio. Solo durante ese mes entraron en la Unión Europea 6.269,81 toneladas de miel de Mercosur, frente a las 2.248,10 toneladas registradas en julio de 2025.

La subida interanual alcanza así el 178,9%, según los datos de comercio exterior recogidos por la organización agraria.

En la práctica, en julio llegó casi tanta miel de estos cuatro países como en los tres meses de mayo, junio y julio del año pasado juntos.

Argentina concentra la mayor parte de las entradas, con 5.343,34 toneladas en julio, más del 85% del total. A continuación figuran Uruguay, con 635,35 toneladas, y Brasil, con 291,12.

A este incremento de las importaciones se suma otro dato que preocupa a UCCL.

La cantidad de miel que podía entrar con un arancel de cero euros durante el primer periodo de aplicación del contingente arancelario de Mercosur resultó insuficiente.

Este mecanismo permite importar determinadas cantidades de miel de los países del acuerdo con un tratamiento arancelario preferencial.

Para 2026, el volumen efectivo quedó fijado en 5.000 toneladas, al comenzar a aplicarse el acuerdo el 1 de mayo, en lugar de hacerlo desde el inicio del año.

Entre el 1 de mayo y el 30 de junio estaban disponibles 1.402,04 toneladas.

Sin embargo, las importaciones acogidas a este contingente superaron esa cantidad en 152,04 toneladas, según recoge el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1727 de la Comisión Europea.

Como consecuencia, el exceso se ha descontado del último periodo de 2026, cuya cantidad disponible queda reducida a 1.722,96 toneladas.

UCCL subraya que el volumen total de miel importada y la cantidad acogida al contingente son dos cifras diferentes. Las 12.692 toneladas que llegaron a la Unión Europea entre mayo y julio corresponden al conjunto de las importaciones de Mercosur, mientras que el contingente determina qué cantidad puede beneficiarse de las condiciones arancelarias preferenciales.

El contingente crecerá

La organización agraria advierte de que la presión podría aumentar en los próximos años.

El acuerdo contempla un crecimiento progresivo del contingente arancelario, que pasará de las 5.000 toneladas efectivas de 2026 a las 45.000 toneladas anuales con derecho a este tratamiento preferencial.

Para UCCL, que el primer contingente ya se haya superado durante su periodo inicial y que las importaciones totales prácticamente se hayan duplicado respecto al año anterior son motivos para reforzar la vigilancia desde el comienzo de la aplicación del acuerdo.

La organización recuerda que los apicultores europeos deben afrontar costes de producción y exigencias sanitarias, medioambientales, de trazabilidad y de seguridad alimentaria.

Por ello, considera necesario vigilar cómo evoluciona la entrada de miel de terceros países y qué consecuencias tiene sobre los precios que reciben los productores comunitarios.

Controlar los precios

Ante esta situación, UCCL reclama a la Comisión Europea un seguimiento específico del mercado de la miel.

Entre sus peticiones figuran la publicación periódica de datos sobre los volúmenes importados, los países de origen, los precios de entrada y el grado de utilización de los contingentes arancelarios.