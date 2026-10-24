Luis (66), agricultor con amplia experiencia y 250 hectáreas: “Hace 25 años vivía mucho mejor que ahora”

El agricultor Luis González subido a su tractor. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Luis González Rodríguez es un hombre de 66 años que nació en la localidad vallisoletana de Torrecilla de la Orden. Cuenta con 50 años de experiencia en el mundo del campo. Es agricultor.

Cuando cumplió los 16 se adentró de lleno en la explotación familiar. Hace 29 años que cogió las riendas y se puso al mando de un total de 250 hectáreas para cultivar leguminosas, girasol o cereal.

“Hace 25 años vivía mucho mejor que ahora con la mitad de la explotación. Con 100 antes, te defendías más que con 250 ahora. Todo ha subido”, explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el profesional del campo.

Hablamos del pasado, del presente y del futuro con el vallisoletano.

Su vida

“Me defino como un trabajador del campo. Me encanta, cuando puedo, jugar la partida de cartas con mis amigos en el bar del pueblo. Paso mucho tiempo cuidando mis tierras”, asegura, en declaraciones a este periódico, Luis González Rodríguez.

El vallisoletano tiene 66 años. Nació en Torrecilla de la Orden y tiene estudios primarios y varios cursos de INEA de adaptación a la agricultura. Profesión a la que lleva dedicándose, prácticamente, toda la vida.

“La escuela la completé en Torrecilla de la Orden. Antes, todo, era muy distinto. Había ilusión por salir de clase, jugar a cualquier cosa en la calle, bocadillo en mano. Ahora todo ha cambiado mucho”, asegura hablando de su infancia.

Cuando era pequeño, con apenas 10 años, ya ayudaba a su padre en la explotación de Torrecilla de la Orden. Cuando salió de la escuela, con 16, ya se adentró, de forma plena, en el mundo del campo.

Otra imagen de Luis en su explotación. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La agricultura

“A los 16 años comienzo con mi padre en la explotación familiar de Torrecilla de la Orden. Era de mi abuelo, Lucas, procedente de un pueblo de Salamanca. A ella optaron cuando mi padre Deme tenía solo cinco años. Hace ya 88. Toda la familia se vino al municipio donde se asentaron y, a los pocos años, arrancaron con la explotación. Los primeros años estuvieron con el negocio de mulas junto con una fábrica de quesos hasta que empezó a mecanizarse el campo y optaron por dedicarse solo a la agricultura”, nos explica Luis.

Después de que su padre Deme se jubilara, él cogió las riendas y es dueño de la citada explotación desde hace ya 29 años. Ha mantenido viva la llama de un legado familiar centrado en la agricultura.

“Cuento con 250 hectáreas, de las cuales el 20% son propias y el otro 80% las tengo a renta. Prácticamente todas están en Torrecilla de la Orden, pero alguna también en Alaejos”, nos explica.

Cultiva leguminosas, girasol y cereal. Hasta hace dos años también patata, pero cuando Luis cumplió los 64 dejó de plantarlas porque “no me daban más que disgustos”, añade. En su explotación también trabaja su hijo Luis, que lleva 5 años con él.

“Soy socio de la Cooperativa Cocetra. Cultivamos, entregamos nuestros productos y nos pagan”, señala cuando le preguntamos por dónde acaban los alimentos que él trabaja.

El agricultor vallisoletano Luis González. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ingresos y gastos

“En el mundo de la agricultura, o tienes la hucha un poco llena o te puedes arruinar rápido. En los dos últimos años he perdido cerca de 40.000 euros en la explotación. Han sido más los gastos que los ingresos”, añade Luis.

Asegura que “menos de 100.000 euros al año no tiene” y eso “sin contar las amortizaciones” por lo que le toca hacer encaje de bolillos para continuar con su actividad.

“Hace 25 años vivía mucho mejor que ahora con la mitad de la explotación. Con 100 antes, te defendías más que con 250 ahora. Todo ha subido. El hierro, en cuanto a rejas o tornillos, un 30-40%, los aperos agrícolas igual y un tractor ha aumentado su precio en 40.000 euros en los últimos ocho años”, explica.

Por esta razón habla con nosotros sobre los inputs o insumos agrícolas que son todos los recursos, materiales y productos que se introducen en una explotación agrícola para hacer posible la producción.

“A las administraciones les pediría que subvencionen los inputs, más que subir el precio de los cereales. Es imposible que un agricultor pueda empezar de cero en este año 2026”, asegura.

El futuro

Sobre el futuro del campo, el profesional nos cuenta que “es complicado” porque “hay mucha burocracia”, en algo que también asegura que “hay que reducir” para que los negocios centrados en la agricultura “puedan ser rentables”.

“Mi futuro, con 50 años de experiencia, lo tengo hecho. Con los 1.000 euros que me quedarán de pensión, eso sí, o tienes ahorros o no haces nada”, añade.

Su objetivo pasa por jubilarse, aunque no tiene claro “si del todo” porque “luego me aburriré”. Lo que quiere es, eso sí, “vivir más tranquilo”.

“Quiero tener un poco menos de trabajo que ahora. Un agricultor que tiene tiempo libre es porque no quiere hacer más cosas. Yo no dispongo de tiempo. Cuando no estoy en la explotación, estoy en el taller o pasando la ITV a mi maquinaria”, finaliza.