José (25), un joven agricultor y ganadero con más de 12.000 seguidores en Instagram: “En el pueblo me llaman el youtuber”

Moreruela de Tábara, en la provincia de Zamora, pasa por ser un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Ofrece un paisaje sereno y cautivador. En la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población de 290 habitantes.

Un pequeño municipio que se encuentra rodeado por vastas extensiones de campos y de colinas suaves que cambian de color con el paso de las estaciones. Esto crea un espectáculo visual que invita a su contemplación.

Su historia está marcada por la proximidad con la que cuenta al Monasterio de Santa María de Moreruela, testimonio del esplendor cisterciense que, aunque no se encuentra dentro del municipio, ha influido en la región.

Un lugar donde la tranquilidad y la autenticidad se encuentran en cada esquina y donde nació José Ramos, un joven agricultor y ganadero, de solo 25 años, y que cuenta, ni más ni menos, que con más de 12.000 seguidores en Instagram.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él para conocer la historia de un joven que apuesta por lo rural y por la agricultura y la ganadería.

La vida de José

“Me defino como un joven emprendedor en el mundo rural. Un trabajador nato. Con mi profesión, casi, no me da tiempo a tener hobbies. Me lleva mucho tiempo y echo muchas horas aquí”, afirma, en declaraciones a este periódico, el joven zamorano.

José nació en Moreruela de Tábara hace 25 años. Lleva toda la vida en la localidad zamorana y es agricultor y ganadero después de vivir una infancia que califica como “buena” con sus amigos del pueblo. En verano se juntaban para “disfrutar del sol y del buen tiempo”.

“Yo quería ser mecánico, pero, al final, por circunstancias de la vida, aposté por la ganadería y la agricultura. Empecé en este mundo allá por 2019, cuando solo tenía 19 años”, explica nuestro entrevistado.

Tras comenzar con sus padres, ahora está al mando y es administrador de una granja de ovino y está al mando de una explotación agrícola.

Agricultura y ganadería

“Tengo agricultura y ganadería. En la actualidad lo llevo yo, aunque tengo el respaldo de mi padre y de mi madre. La explotación era de mi padre, José Vidal. Tuvo cerdos y después metió cabras y, desde 2010, ovejas. Contamos con 30 años de historia. Ahora soy el administrador único de Agroganadera Ramos Rio S.C. Estoy muy contento”, señala el joven amante del campo.

Cuenta, en lo que tiene que ver con la parte ganadera, con un total de 600 ovejas. En lo que respecta a la parte más agrícola tiene 230 hectáreas de leguminosas, remolacha o maíz, entre otras plantaciones. Eso sí, todo en su localidad natal.

“Es rentable. Si no, no me hubiera quedado al mando. Se puede vivir mal o bien de esto. Hay que saberlo llevar porque es un trabajo muy sacrificado. Yo sí que saco rentabilidad para continuar”, añade.

Él ama la profesión. Lo mejor es “levantarse cada día y ver que todo va según lo previsto” y “siempre pensando en el futuro”. Lo peor, las “averías o las incidencias” que surgen de manera ocasional y que conllevan el mantenimiento de una granja que “no tiene peligro de cierre”.

“En cuanto a Mercosur, pinta muy mal. En mi caso creo que me va a perjudicar a la hora de cultivar cereal o remolacha. En la parte ganadera pienso que tendrá un impacto mayor en el bovino que en el ovino, pero habrá que ver las consecuencias”, señala.

Activo en las redes sociales

José tiene, ni más ni menos, que 12.300 seguidores en su cuenta de Instagram, y subiendo. Ahí comparte su día a día, cómo gestiona la granja de ovino con la que cuenta y que trata de sacar, día a día, adelante.

“Tengo más de 12.000 seguidores. Lo que más les gusta es cuando salgo explicando todo el proceso de alimentación del ganado, hablar de las materias primas… un poco de todo. Estoy muy contento por la aceptación. En el pueblo me llaman el youtuber, aunque sería el instagramer”, afirma entre risas.

A través de las redes sociales también quiere lanzar un mensaje a los jóvenes para que sepan que el campo es una opción para emprender.

Mirando al futuro, José Ramos solo piensa en “aumentar la granja” y “seguir adelante”. Quiere tener un relevo generacional para que, en el futuro, cuando se jubile dentro de muchos años, la granja siga teniendo vida.

