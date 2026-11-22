Las industrias de Castilla y León recibirán gratis 7,4 millones de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta 2030

Castilla y León contará entre 2026 y 2030 con un total de 42 instalaciones del régimen general en numerosos sectores industriales, a las que el Gobierno central ha asignado 7,4 millones de derechos de emisión gratuitos de gases de efecto invernadero para este quinquenio, lo que equivale a 1,47 millones de derechos anuales de promedio.

Así lo establece un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Industria y Turismo; de Economía, Comercio y Empresa; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al que tuvo acceso la Agencia Ical.

En el que figuran 664 instalaciones fijas en toda España, que se beneficiarán de 190,5 millones acumulados en los cinco años, 38,1 millones de derechos de emisión como promedio anual en este lustro. El valor económico de la asignación es de unos 3.000 millones de euros al año.

En la Comunidad, de las 53 instalaciones, 42 se encuentran en el régimen general, que son las que suman la práctica totalidad de la asignación de derechos.

Las otras 11 están excluidas como pequeños emisores y tienen asignados casi 100.000 derechos, que solo recibirán si superan los umbrales de emisiones y son reintroducidas en el régimen general.

Según el detalle del documento, León, Palencia y Burgos concentran más del 84 por ciento de los derechos gratuitos del régimen general de la Comunidad, impulsadas principalmente por el sector cementero en áreas industriales de La Robla y Toral de los Vados, en León, y en Venta de Baños, en Palencia, además del vidriero.

Además, dentro de las 42 plantas del anexo I hay cuatro sin derechos: dos con asignación cero, en Aranda de Duero y Soria, y dos con la autorización o la exclusión revocada, en Villadangos del Páramo y Burgos.

Por provincias, y teniendo en cuenta las 42 instalaciones que absorben el 99 por ciento de los derechos asignados, la que más recibirá será León, con algo más de cuatro millones de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para un total de nueve instalaciones.

Le siguen Palencia, con 1,2 millones para solo tres industrias; y Burgos, que reparte algo menos de un millón entre 13 plantas.

Muy por debajo se encuentran Salamanca, con 392.000 derechos que se asignan a solo dos empresas; Valladolid, con 320.000 para cinco factorías; y Soria, con 261.000 derechos para seis instalaciones.

Cierran Segovia, con 161.000 para tres instalaciones; y Zamora, con casi 44.000 derechos para una sola planta.

En Ávila no hay ninguna instalación de este tipo que reciba asignaciones.

Neutralidad climática en 2050

La profesora doctora de Derecho Internacional Privado e investigadora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, Sara Ortiz-Arce Vizcarro, explicó, en declaraciones a Ical, que el régimen de comercio de derechos de emisión es la “principal herramienta” de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Su función es contribuir al cumplimiento de los objetivos que se ha fijado Bruselas: reducir las emisiones netas al menos un 55 por ciento en 2030 y un 90 por ciento en 2040, respecto a 1990, y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

“Funciona con un límite y un mercado. La UE fija un máximo de emisiones y lo divide en derechos: cada derecho permite emitir una tonelada de CO2 o su equivalente en otros GEI, y el número total baja cada año. Hoy hay un mercado para la electricidad, la industria, la aviación y el transporte marítimo.

Se suma otro, separado, para los combustibles de edificios y transporte por carretera, que se aplicará a las emisiones desde 2028”, sentencia Ortiz-Arce.

En el ámbito nacional, y comparando el último año del periodo anterior, 2025, y el primero de este siguiente, 2026, en esta última asignación se produce una disminución del 1,6 por ciento de los derechos.

Como consecuencia de esta reducción, el déficit en la cobertura de la asignación gratuita de derechos de emisión para la industria, incluyendo cogeneraciones y otras instalaciones de combustión, pasará del 20 al 21,3 por ciento.

La generación eléctrica no recibirá asignación gratuita de derechos de emisión, como ocurre desde el 1 de enero de 2013.

La disminución de la cobertura de la asignación gratuita de derechos de emisión es “coherente con el escenario actual de objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático”, según explicaron fuentes del Gobierno.

Los dos tipos de regímenes

En el periodo 2026-2030 existen dentro del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión dos regímenes dirigidos a pequeños emisores, que establecen obligaciones aligeradas con el objeto de reducir la carga administrativa para instalaciones y autoridades competentes.

A las instalaciones que arrancan en uno de los regímenes de exclusión y que solicitaron asignación gratuita de derechos de emisión se les otorgan 3,3 millones de derechos para el conjunto del periodo, de los cuales, solo 100.000 corresponden a Castilla y León.

Sin embargo, las asignaciones que se les aprueban solo se harán efectivas si son reintroducidas en el régimen general por alcanzar sus emisiones niveles superiores a los umbrales pertinentes.

La normativa europea establece que una parte de los derechos de emisión que se inyectan en el mercado se han de asignar gratuitamente a las entidades reguladas, de forma que sus costes por participar en este régimen no sean excesivos ni conlleven una deslocalización de la industria europea a países que no imponen obligaciones medioambientales comparables.

Las reglas de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero son comunes en toda la UE.

Sara Ortiz-Arce sostiene que las empresas incluidas, tanto las que tienen instalaciones fijas (por ejemplo, centrales eléctricas o grandes fábricas) como las aerolíneas y navieras (estas dos últimas, con algunas reglas propias), deben medir y comunicar cada año sus emisiones, que revisa un verificador acreditado.

También, explica la investigadora, con esta periodicidad tienen que entregar tantos derechos como toneladas emitieron el año anterior.

Si no lo hacen, pagan una multa de 100 euros por tonelada (actualizada con la inflación), y siguen obligadas a entregar los derechos que faltan.

“Los derechos se pueden comprar, vender y guardar para años posteriores. Quien reduce emisiones puede vender los que le sobran y quien emite más tiene que comprarlos.

Así se forma un precio del carbono, que debe dar una adecuada señal al mercado para que este régimen funcione”, relata Ortiz-Arce.

La regla general es la subasta: los estados subastan todos los derechos que “no se asignan gratis”. La asignación gratuita, como ocurre en esta ocasión, es una “medida transitoria para la industria, sobre todo la que corre más riesgo de perder competitividad internacional, para evitar que traslade su producción fuera de la UE”, es decir, la denominada “fuga de carbono”.

Se calcula con parámetros de referencia, cuyo modelo son las instalaciones “más eficientes de la UE en cada producto”, y quien emite más que esa referencia “tiene que comprar los derechos que le faltan”.

En los sectores regulados por el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que “aplica un precio del carbono a las importaciones, como el cemento, el acero, el aluminio, los fertilizantes o el hidrógeno, la asignación gratuita se reduce desde 2026 hasta desaparecer en 2034”.

La Comisión propuso en julio pasado retrasar esa desaparición hasta 2038, pero de momento es solo una propuesta.

La competencia autonómica

En este sentido, cada comunidad autónoma es la competente para tramitar la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión para 2026-2030.

Podían solicitarla, hasta el 15 de marzo de 2024, los hospitales y las instalaciones que emitieron menos de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono.

Eso sin contar las emisiones de la biomasa, en cada uno de los años 2021, 2022 y 2023 y que, si realizan actividades de combustión, tienen una potencia térmica nominal inferior a 35 megavatios (MW).

Las que emitieron menos de 2.500 toneladas en cada uno de esos años, y nunca han superado las 500.000 en un año, quedaron excluidas automáticamente, salvo que pidieran seguir en el régimen general.

Al respecto, Ortiz-Arce señala que las comunidades autónomas supervisan el seguimiento de las instalaciones y validan cada año sus emisiones, que en las instalaciones fijas españolas bajaron cerca de un 62 por ciento entre 2005 y 2024.

Este pasado viernes, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que adapta la normativa española a la reforma europea de 2023 e incorpora el nuevo mercado para edificios y transporte por carretera. Como las Cortes están disueltas, la Diputación Permanente del Congreso tendrá que pronunciarse sobre su convalidación en un plazo de 30 días.