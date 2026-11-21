Casi 50.000 pensionistas de Castilla y León cobrarán esta semana más de 6.000 euros al incluir la extraordinaria

Son una minoría privilegiada que cobra una pensión máxima, por encima de los 3.000 euros.

Y este mes viene con premio, al incluir la paga extraordinaria de Navidad.

Por lo tanto, un total de 49.888 pensionistas de Castilla y León cobrará a finales de noviembre más de 6.000 euros, al sumar la nómina mensual habitual y la retribución extra.

Suponen el 7,3 por ciento de las 675.106 pensiones contabilizadas, a fecha de octubre, por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la Comunidad, de las que la mayor parte corresponde a subsidios de jubilación (48.343), a las que hay sumar las 1.524 por incapacidad permanente, las 19 de viudedad y solo una en favor de familiares.

La Seguridad Social tiene la obligación, según marca la norma, de abonar las pensiones (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares) el primer día hábil del mes (a mes vencido) y siempre antes del cuatro.

Sin embargo, como el abono directo de los subsidios se hace a través de la entidad bancaria del pensionista, la mayor parte de los bancos adelanta el pago de la pensión a sus clientes durante todos los meses.

Por lo tanto, el ingreso se realizará, de forma anticipada, a lo largo de la próxima semana, que, en esta ocasión, vendrá doble, al abonarse la paga extraordinaria.

El abono de las pensiones de la Seguridad Social está establecido en 14 pagas, por lo que, además, del ingreso mensual, se incluyen dos retribuciones extra, correspondientes a julio y diciembre.

Según la información consultada por la Agencia Ical de los tramos de cuantía en las estadísticas de pensiones, existen 11.662 castellanos y leoneses que cobran cada mes más de 3.359 euros, de los que la inmensa mayoría correspondientes a pensiones de jubilación (11.100), a los que hay que añadir los 558 con una incapacidad permanente y los cuatros por viudedad.

Por lo tanto, sus beneficiarios percibirán más de 6.700 euros brutos este mes, al incluir la paga extraordinaria.

La cuantía máxima en una pensión solo está a alcance de las personas que hayan cotizado por la base máxima durante los 25 años previos a jubilarse y siempre y cuando tengan acumulados casi 38 años para retirarse con el cien por cien.

Cualquier ciudadano puede decidir de manera libre y voluntaria retrasar su edad de jubilación una vez cumplidos los años necesarios para el retiro.

La Seguridad Social ofrece ciertos incentivos a las personas trabajadoras (por cuenta propia o ajena) que, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación prolonguen su vida laboral.

En concreto, ofrece un incremento del cuatro por ciento por cada año completo trabajado y cotizado, que se sumará al importe de la pensión de jubilación; un pago único, que oscilará entre los 4.800 y los 13.500 euros y una solución híbrida de ambas opciones.

El grueso de ciudadanos que cobra pensiones por encima de los tres mil euros mensuales está en el tramo entre 3.352 y 3.355 euros, con 15.212, casi todos por jubilación.

Unas cantidades que contrastan con las 12.711 personas de la Comunidad que perciben una cuantía inferior a 250 euros.

La pensión media se situó en Castilla y León en octubre en 1.378 euros, casi tres más que la media nacional, tras experimentar un crecimiento del 4,7 por ciento en el último año. Eso sí, la de jubilación asciende a 1.572 euros.

Grueso, entre 900 y 950 euros

El número mayor de pensiones en Castilla y León está entre los 900 y los 950 euros, hasta el punto de existir 69.561, seguido de las 37.354 que cobran entre 850 y 900 euros y las 33.174 pagas entre 1.200 y 1.300 euros. Las pensiones de jubilación tributan como rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas a las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En la actualidad, hay 280.729 pensiones por debajo de los mil euros en la región, de las que más de la mitad es por jubilación (145.665). Los subsidios con una cuantía inferior a Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año próximo, que aprobó el pasado martes el Gobierno central en el Consejo de Ministros y que se quedará en 1.286 euros brutos, suman 422.742.

El reparto por provincias de las pensiones por encima de los 3.000 euros mensuales, que cobrarán e unos días 6.000 euros al incluir la paga extra, está encabezado, según Ical, por León, donde hay 12.609, y por Valladolid, con 11.884.

A continuación, aparecen Burgos (9.389), Salamanca (5.208) y Palencia (3.539).

Cierran el listado, Segovia (2.194), Zamora (1.996), Ávila (1.751) y Soria (1.318). En el conjunto de España, la cifra llega a 859.168 subsidios, un 7,7 por ciento del total, por lo que es una tasa similar a la de la Comunidad.