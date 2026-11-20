Una mujer mira anuncios de una inmobiliaria en la ciudad de Zamora Archivo

El alquiler se esfuma en Castilla y León: solo 22 viviendas disponibles en Soria, 24 en Zamora y 30 en Palencia

Encontrar una vivienda en alquiler se ha convertido en un auténtico desafío en buena parte de España. Según los datos del portal web Idealista, una familia que busque alquilar hoy se topa con 30 anuncios o menos en 12 capitales del país.

La oferta se ha hundido de forma generalizada: en octubre desapareció el 19% de los anuncios tras la aprobación de los decretos de vivienda, y en muchas ciudades la reducción ha sido incluso más abrupta. El resultado es un mercado cada vez más estrecho, en el que la competencia por cada piso es elevada y las opciones reales son mínimas.

Este fenómeno se deja sentir con especial crudeza en Castilla y León. Soria, Zamora y Palencia figuran entre esas doce capitales con la oferta más reducida de España y, además, las viviendas ofertadas tienen precios de alquiler desorbitados.

En Soria solo hay 22 viviendas anunciadas en alquiler permanente, en Zamora 24 y en Palencia 30.

Con estas cifras, las tres ciudades se sitúan junto a Ceuta (3 anuncios), Huesca (9), Vitoria-Gasteiz (13), Teruel (14), Girona (15), San Sebastián (20), Melilla (23), Tarragona (27) y Guadalajara (29) en el grupo de localidades donde prácticamente no hay donde elegir.

Descenso de anuncios

La caída de la oferta en el último mes ha sido especialmente severa en la Comunidad. Soria registra la segunda mayor bajada del país, con un descenso del 37% de anuncios (solo superada por Teruel, con un -46%).

Burgos pierde el 36%, mientras que Zamora, Ávila y Salamanca figuran entre las once capitales españolas que han visto desaparecer al menos el 30% de su oferta de alquiler permanente. Palencia, aunque no aparece entre las caídas más pronunciadas, se mantiene en el límite de las 30 viviendas anunciadas.

En el conjunto de Castilla y León la situación es desigual. Mientras Soria, Zamora y Palencia presentan niveles mínimos, otras capitales muestran cifras algo superiores, aunque también con descensos significativos: Ávila tiene 40 anuncios, Burgos 101, León 108, Valladolid 170, Segovia 171 y Salamanca 347.

A escala nacional, Madrid sigue siendo la capital con más oferta (4.142 anuncios), pero también ha perdido un 27% en el último mes. Barcelona cuenta con 516.

Una escasez estructural

El portal inmobiliario destaca que cuatro de las 10 capitales con menos oferta son zonas declaradas de mercado residencial tensionado según la Ley de Vivienda (Vitoria-Gasteiz, Girona, San Sebastián y Tarragona), aunque las fuertes caídas se producen de forma transversal, también en ciudades sin topes de precios.

Los datos de Idealista corresponden exclusivamente a anuncios activos de alquiler permanente (no temporal) y miden la oferta visible en el portal, no el número de contratos firmados.

En capitales de tamaño medio como Palencia, Zamora y Soria, la existencia de apenas una veintena o treintena de viviendas anunciadas supone, en la práctica, una escasez estructural que dificulta el acceso a la vivienda en alquiler para residentes, jóvenes y trabajadores.

La combinación de una oferta ya de por sí reducida y un desplome tan abrupto en el último mes sitúa a Soria, Zamora y Palencia entre los mercados de alquiler más tensionados de España en este momento.