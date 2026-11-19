El sector eólico alerta de que la reforma del canon en Castilla y León puede encarecer la electricidad y frenar inversiones

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) y la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) manifiestan “su preocupación” ante la reforma del canon eólico planteada en Castilla y León.

Alertan de “sus posibles consecuencias sobre la competitividad de los parques eólicos, el mantenimiento de las inversiones existentes y el desarrollo de nuevos proyectos en la comunidad autónoma”.

“Es importante recordar que los parques eólicos requieren de importantes inversiones iniciales, largos periodos de operación y una planificación financiera basada en condiciones regulatorias y fiscales estables.”, añaden.



Las asociaciones advierten también de que una mayor presión fiscal puede traducirse en “un incremento de los costes y puede repercutir en un incremento en los precios de los contratos de venta de electricidad a los consumidores”.

“En la coyuntura energética actual hay que apostar por mecanismos que abaraten el precio de la electricidad para los ciudadanos y las empresas, y esta medida va en sentido contrario”, apuntan.



Castilla y León ha construido durante décadas “un importante liderazgo eólico”, que se traduce en “ser la primera comunidad autónoma por potencia eólica instalada”, en actividad económica, empleo, ingresos para los municipios y contribución a la generación eléctrica renovable del país.

Este posicionamiento es el resultado de inversiones sostenidas y de un marco que ha permitido el desarrollo de proyectos a largo plazo. Alterar las condiciones económicas de las instalaciones eólicas puede afectar a las decisiones futuras de inversión.



Asimismo, una fiscalidad que incremente los costes de operación puede “repercutir en la capacidad de las empresas para afrontar nuevas inversiones, mejoras tecnológicas, actividad industrial y contratación vinculada a los proyectos”.



“Por otro lado, la repotenciación permite sustituir aerogeneradores antiguos por tecnologías más eficientes, incrementar la producción eléctrica en emplazamientos existentes y optimizar el uso de infraestructuras y del territorio”, explican.

Incorporar cambios en el esquema fiscal existente “no contribuye a dinamizar las repotenciaciones pudiendo retrasar su desarrollo”, y “desaprovechando todas las ventajas tecnológicas, económicas y ambientales que trae consigo la renovación de aerogeneradores”.

“Penalizar el desarrollo de la riqueza energética de Castilla y León es una política errónea que no atrae inversiones. Castilla y León tiene la oportunidad de seguir liderando el desarrollo eólico y aprovechar el potencial de modernización de sus parques eólicos. Pero para ello, es imprescindible contar con un entorno fiscal estable, proporcionado y previsible, que favorezca la inversión, la innovación y la generación de valor en el territorio”, finalizan.