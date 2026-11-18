Foto de grupo del FDT Hub (el Hub del Futuro del Trabajo). Cedida

Aspasia crea un observatorio para anticipar los cambios del mercado laboral: "Se demanda otras habilidades"

Grupo Aspasia ha presentado FDT Hub, el Hub del Futuro del Trabajo, una iniciativa que nace para analizar los cambios del mercado laboral y anticipar las necesidades de talento de las empresas.

El proyecto se centrará en estudiar cómo evolucionan las profesiones, qué habilidades empiezan a demandar los distintos sectores y cómo pueden adaptarse los trabajadores a los nuevos puestos.

La iniciativa se ha dado a conocer este martes durante un encuentro de trabajo con empresas y entidades colaboradoras del Grupo Aspasia.

Se trata del primer paso antes de su presentación oficial, prevista para el inicio del próximo año.

El director ejecutivo de FDT Hub, Diego Richard, ha explicado que el mercado laboral está dejando atrás las trayectorias profesionales lineales.

Cada vez son más habituales los cambios entre ocupaciones y sectores. En este escenario, las habilidades adquiridas durante la vida laboral pueden servir para acceder a nuevos empleos.

"Los empleos no desaparecen; cambian sus tareas, lo que demanda nuevas habilidades", ha señalado Richard.

La reunión ha estado presidida por Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente del Grupo Aspasia, quien ha agradecido la asistencia y colaboración de las entidades participantes.

Habilidades

FDT Hub nace para responder a la rapidez con la que están cambiando las profesiones y las competencias necesarias para desempeñarlas. Según las previsiones del Foro Económico Mundial, el 39% de las habilidades laborales cambiará antes de 2030. Además, uno de cada cuatro empleos experimentará una transformación estructural importante en los próximos cinco años.

Para estudiar esta evolución, el proyecto no se limitará a analizar los puestos de trabajo.

También examinará las tareas que forman parte de cada profesión y las habilidades necesarias para desarrollarlas.

Así podrá identificar qué funciones pueden automatizarse, cuáles pueden mejorar con herramientas como la inteligencia artificial y qué nuevas capacidades necesitarán los trabajadores.

El objetivo es ofrecer información útil a empresas y administraciones para anticipar las necesidades de personal, orientar la formación y facilitar el cambio de una profesión a otra.

Más de 700 perfiles

Entre las herramientas que desarrollará FDT Hub figuran estudios de los mercados laborales, clasificaciones de habilidades y ocupaciones y análisis del impacto de la inteligencia artificial en las distintas tareas profesionales.

El proyecto parte de la experiencia acumulada por Grupo Aspasia en iniciativas de formación y análisis de competencias.

Hasta ahora, más de 160.000 personas han participado en programas de habilidades digitales.

Además, se han definido más de 700 perfiles laborales a partir de sus competencias y se han desarrollado más de 100 paquetes de habilidades adaptados a las necesidades futuras de distintos sectores.

La iniciativa está dirigida a administraciones públicas, organizaciones empresariales y sectoriales y grandes compañías.

Su finalidad es ayudar a detectar las carencias de talento y mejorar las decisiones relacionadas con el empleo, la formación y la movilidad profesional.

Uno de los aspectos que destaca el proyecto es su independencia a la hora de recomendar formación. FDT Hub realizará los análisis y propondrá las necesidades formativas, pero no impartirá ni comercializará esos cursos. La elección de los proveedores corresponderá a cada entidad.

Esta fórmula, según Richard, permite garantizar la objetividad de los análisis y evitar posibles conflictos de interés.

Grupo Aspasia prepara ahora la presentación oficial de FDT Hub para comienzos del próximo año.

En esa cita se profundizará en la evolución de las profesiones, las necesidades de las empresas y las tendencias que marcarán el futuro del empleo.