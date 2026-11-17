Enrique Cobreros García, director de AEICE, posa en las instalaciones de EL ESPAÑOL. JIF

Fabricar casas en un taller para acabar con la falta de viviendas: “Es uno de los vectores que puede solucionar el problema”

Este martes 17 de noviembre se celebra el Día de la Construcción en distintos países.

Una fecha que, ahora más que nunca, llega en un momento especialmente delicado para el sector.

Y es que se trata de uno de los mayores desafíos, hay que construir más viviendas, hacerlo en menos tiempo y responder a una demanda que crece a un ritmo muy superior al de la oferta.

Los datos dicen que España arrastra un déficit de alrededor de 750.000 viviendas, según las estimaciones del Banco de España, mientras el acceso a una casa se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales.

Pero a la falta de viviendas se suma otra carencia menos visible y que condiciona directamente la capacidad de respuesta del sector, que es la falta de trabajadores, como demandan desde la patronal.

En ese escenario, la construcción industrializada ha dejado de ser una posibilidad de futuro para convertirse en una alternativa que empieza a tomar posiciones.

Se trata de fabricar buena parte de una vivienda en una nave industrial, trasladar después los componentes a la parcela y realizar allí el montaje.

Una forma diferente de construir que pretende ganar productividad, mejorar el control de los procesos y reducir los tiempos de ejecución.

No se trata de levantar casas en serie ni de recuperar el concepto de vivienda prefabricada de catálogo, en este caso hablamos de trasladar a la industria una parte del trabajo que tradicionalmente se ha desarrollado a pie de obra.

Castilla y León quiere tener un papel relevante en ese cambio. La comunidad dispone de empresas que ya trabajan con estos sistemas, centros tecnológicos, universidades, capacidad industrial, recursos forestales y una posición logística estratégica.

El siguiente paso será coordinar todos esos activos. Para ello, la Junta y el clúster AEICE preparan la puesta en marcha del HUB de Construcción Industrializada de Castilla y León, cuya presentación está prevista para el próximo 9 de diciembre en Palencia.

Enrique Cobreros García, director de AEICE (Clúster de Hábitat Eficiente), conoce el proyecto desde sus primeros pasos y considera que la transformación no responde únicamente a una oportunidad empresarial. Es, sobre todo, una necesidad.

“Sin construcción no tenemos nada. Sin agroalimentario tampoco, sin salud tampoco, pero sin construcción no hay sector, no hay sociedad”, afirma en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Una crisis que condiciona

Para entender la situación actual de la vivienda hay que mirar atrás.

Concretamente Cobreros sitúa buena parte del origen del problema en la famosa crisis financiera de 2008, que provocó un desplome de la actividad constructora y una pérdida de capacidad productiva de la que el sector todavía no se ha recuperado por completo.

Según recuerda el director de AEICE, el sector perdió aproximadamente la mitad de sus empresas y de sus empleos. A partir de entonces, la construcción de vivienda quedó muy por debajo de las necesidades que terminarían apareciendo con el paso del tiempo.

“Si llevamos 16 años sin hacer vivienda o sin hacer suficiente vivienda, llega un momento en que el stock que había ya desaparece y ahora lo que tenemos es un déficit de vivienda”, explica.

Una carencia que no se limita al número de inmuebles disponibles, sino que afecta especialmente a la vivienda asequible.

Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Murcia concentran aproximadamente la mitad de ese déficit.

Son los mercados donde la presión de la demanda resulta más evidente, pero eso no significa que el resto de las comunidades estén al margen del problema.

En Castilla y León la situación tiene características propias, ya que la necesidad de vivienda asequible, la dificultad para promover pequeñas actuaciones en el medio rural y la falta de oferta en determinados municipios.

La Junta ha identificado esa necesidad y ha puesto en marcha un programa que contempla la construcción de 5.000 viviendas durante la legislatura.

Una iniciativa que responde también a las demandas que llegan desde los propios ayuntamientos. “Estés con el alcalde que estés, del municipio rural que estés, grande, pequeño, mediano, ínfimo, todos, su principal problema es que nos hace falta vivienda”, relata Cobreros.

El problema es que construir cinco viviendas en una localidad pequeña no siempre resulta atractivo para una empresa privada.

Los costes de desplazamiento, la organización de los trabajos y la movilización de equipos hacen que algunas promociones de reducido tamaño tengan escaso interés empresarial. De ahí que determinadas licitaciones hayan quedado desiertas.

Es precisamente en ese terreno donde la industrialización puede encontrar uno de sus principales espacios de desarrollo.

Una empresa puede fabricar los componentes en sus instalaciones, organizar la producción de distintos proyectos y trasladar después las viviendas o sus elementos constructivos a los municipios correspondientes.

En lugar de desplazar continuamente equipos y materiales para levantar pequeñas promociones, centraliza una parte importante del trabajo y distribuye después el resultado.

“Yo las construyo en taller y las llevo. Y entonces sí que puedo hacer lotes, cinco aquí, siete aquí”, resume el director de AEICE.

De la obra a la fábrica

La construcción industrializada introduce un cambio de concepto. En lugar de realizar prácticamente todo el proceso en la parcela, una parte sustancial se desarrolla en instalaciones industriales.

Allí pueden fabricarse estructuras, fachadas, baños, cerramientos o módulos completos, que después se transportan hasta el emplazamiento definitivo. En la obra permanecen trabajos como la cimentación, las conexiones y el montaje de los distintos elementos.

La comparación que utiliza Cobreros resulta sencilla: “Un coche no se fabrica en la plaza donde va a aparcar. Con las viviendas lo hemos hecho siempre así”.

La industria del automóvil lleva décadas organizando la producción mediante procesos controlados, mientras que la construcción ha mantenido una dependencia mucho mayor de las condiciones y de los tiempos de ejecución a pie de obra.

La industrialización pretende cambiar esa lógica. Trabajar bajo techo permite reducir la exposición a las condiciones meteorológicas, organizar mejor los procesos, automatizar determinadas tareas y controlar con mayor precisión la calidad de los componentes.

También facilita una planificación más ajustada y puede reducir los residuos generados durante la construcción.

Sin embargo, la falta de mano de obra se ha convertido en uno de los principales límites del sector.

El objetivo es mejorar también la imagen de un sector que durante años ha tenido dificultades para atraer a los jóvenes.

Los datos que maneja Cobreros reflejan ese problema.

Aproximadamente el 10% de los trabajadores de la construcción tiene menos de 30 años y otro 10% supera los 60. Aunque la presencia de jóvenes ha comenzado a crecer, la renovación generacional sigue siendo una cuestión central.

“Tú ya no estás trabajando en la calle, con unas condiciones climáticas malas. Trabajas en industria, automatizas tus procesos. Y eso es mucho más atractivo para los jóvenes y en general también para las mujeres”, señala.

Castilla y León ya tiene

En Castilla y León hay empresas que fabrican viviendas o componentes industrializados y que están participando en proyectos concretos.

Uno de los ejemplos más relevantes es el programa de vivienda pública de SOMACYL, que ha adjudicado 230 viviendas industrializadas de protección oficial por un importe de 32,6 millones de euros. Los procesos de fabricación previstos permiten producir los elementos en plazos de alrededor de 45 días.

En estos proyectos participan empresas de la comunidad que trabajan con diferentes materiales y sistemas constructivos, entre ellos la madera y el metal. Para Cobreros, el interés de esta iniciativa va más allá del número de viviendas.

Demuestra que la industrialización ya puede responder a una demanda real de la Administración y que existe capacidad empresarial en Castilla y León para asumir estos encargos.

Palencia es uno de los territorios que mejor refleja el potencial de esta actividad. La provincia cuenta con empresas en Carrión de los Condes; en Dueñas, y con actividad en Venta de Baños y Dueñas.

También destaca el proyecto que Avintia prepara junto a la Junta en Ávila para desarrollar la denominada Ciudad de la Industrialización.

La iniciativa contempla una inversión de 45 millones de euros y la creación de 300 empleos directos, según las previsiones comunicadas por la empresa. Una apuesta que refleja la dimensión que puede alcanzar esta nueva actividad cuando se desarrolla a escala industrial.

Castilla y León cuenta con algunos elementos que pueden jugar a su favor. Uno de ellos es la madera.

La comunidad dispone de la mayor superficie forestal de España, con una extensión forestal que representa aproximadamente la mitad de su territorio.

Un recurso que puede adquirir un nuevo valor económico si se consigue desarrollar una industria capaz de transformar esa materia prima en productos constructivos de mayor valor añadido.

Cobreros, no obstante, evita reducir la industrialización a un único material. “La construcción industrializada puede desarrollarse con madera, metal u hormigón, entre otros sistemas”, apunta.

La ventaja está en disponer de una industria capaz de fabricar componentes compatibles y de integrarlos después en un proyecto constructivo.

A la riqueza forestal se añade otro factor que puede resultar determinante: la ubicación geográfica.

Castilla y León se encuentra en una posición estratégica entre Madrid y el norte peninsular, dentro del eje atlántico, y dispone de suelo industrial para desarrollar nuevas instalaciones productivas.

La logística es, en opinión del director de AEICE, una de las grandes fortalezas de la comunidad.

El HUB para dar el salto

Ese es precisamente el objetivo del HUB de Construcción Industrializada que impulsan la Junta y AEICE y que se presentará el 9 de diciembre en Palencia.

La iniciativa pretende convertirse en un espacio de coordinación para acelerar la transformación del sector, facilitar la colaboración entre empresas y conectar a los distintos agentes que intervienen en esta nueva forma de construir.

Cobreros explica que Castilla y León ya ha realizado un mapa de capacidades para identificar qué empresas, centros tecnológicos y universidades están trabajando en industrialización.

El resultado ha permitido comprobar que la comunidad dispone de una base empresarial y de conocimiento considerable, aunque todavía necesita mejorar la coordinación.

“En Castilla y León tenemos muchas capacidades. Las tenemos. Y lo que tenemos que hacer es unir, coordinar lo que ya tenemos para tener un punto de referencia que permita que esa transformación se acelere”, explica.

Porque industrializar una empresa de construcción no consiste simplemente en comprar maquinaria y trasladar parte de los trabajos a una nave. Supone cambiar la organización, los procesos productivos, la relación con los proveedores y la planificación de cada proyecto.

También requiere inversiones y conocimientos que muchas empresas tradicionales no tienen todavía.

“No es lo mismo una empresa tradicional de construcción que una empresa industrial. Cambian los procesos”, advierte Cobreros. Por eso, uno de los objetivos del HUB será ayudar a las compañías a dar ese paso y a identificar las necesidades que tienen para adaptarse al nuevo modelo.

La iniciativa tiene además una dimensión nacional. Castilla y León, junto con el País Vasco y Galicia, se encuentra entre las comunidades que están desarrollando estructuras de impulso a la industrialización.

AEICE coordina asimismo la red nacional de clústeres de construcción, lo que permite mantener contacto con organizaciones de otras comunidades, compartir experiencias y trabajar en proyectos comunes.

Los nuevos trabajadores

La transformación industrial necesita también una transformación de la formación.

Los perfiles que demandan las empresas comienzan a ser distintos de los tradicionales. Hacen falta especialistas en organización industrial, ensambladores, profesionales con conocimientos tecnológicos y trabajadores capaces de manejar sistemas automatizados y maquinaria.

AEICE ya trabaja en este ámbito con diferentes niveles formativos.

El clúster ha impulsado una microcredencial de construcción industrializada, la segunda de estas características en España, después de la desarrollada en Navarra.

También participa en iniciativas de Formación Profesional a través del proyecto Habitable y en el ámbito universitario mediante una cátedra y la colaboración con diferentes instituciones académicas.

La comunidad cuenta, además, con el Instituto de la Construcción de Castilla y León, la Fundación Laboral de la Construcción y centros tecnológicos que están desarrollando proyectos vinculados a la industrialización.

Según los datos aportados por Cobreros, la Fundación Laboral de la Construcción formó a más de 5.000 alumnos durante el pasado año. Las cuatro universidades de Castilla y León tienen también actividad en este campo.

Ni más barata ni más cara

Una de las preguntas que acompañan siempre a la vivienda industrializada es si resulta más barata que la construcción tradicional.

Cobreros evita dar una respuesta general porque considera que la comparación no tiene sentido si no se tienen en cuenta las características y prestaciones de cada proyecto.

“Una vivienda industrializada puede ser infinitamente más cara que una vivienda tradicional”, afirma. La diferencia no está necesariamente en el sistema de producción, sino en los materiales, los acabados, el equipamiento y las prestaciones que se quieran incorporar.

Cobreros señala que se están produciendo avances normativos para facilitar que las entidades financieras puedan atender los pagos vinculados a los trabajos realizados en taller.

También destaca la elaboración de una norma UNE para establecer criterios que permitan medir el grado de industrialización de una construcción.

Son cambios que pueden facilitar la consolidación del modelo, aunque todavía queda camino por recorrer.

Una transformación

El Gobierno central ha situado también la industrialización entre sus prioridades.

El PERTE de Vivienda Industrializada contempla 1.300 millones de euros hasta 2030, dentro de una estrategia que pretende impulsar la capacidad productiva del sector.

El objetivo que maneja Cobreros es que en torno a 20.000 o 25.000 viviendas anuales puedan construirse mediante sistemas industrializados en ese horizonte.

Eso no significa que la construcción tradicional vaya a desaparecer. La transición será progresiva y convivirán diferentes modelos durante muchos años. De hecho, el director de AEICE considera que el sector debe evitar tanto las expectativas desmedidas como la resistencia al cambio.

La industrialización ya se intentó en otros momentos históricos, especialmente después de la Revolución Industrial y tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la necesidad de vivienda impulsó diferentes experiencias de producción en serie. Sin embargo, aquellos intentos no llegaron a consolidar una transformación generalizada.

¿Por qué puede ser diferente ahora? Cobreros identifica tres factores que no coincidían entonces: la tecnología, la falta de mano de obra y la globalización.

Hoy existen herramientas digitales y sistemas de fabricación que permiten producir componentes con mayor precisión.

Al mismo tiempo, el sector necesita aumentar su capacidad productiva sin disponer de suficientes trabajadores. Y las empresas compiten en un mercado internacional en el que los procesos industriales tienen cada vez más peso.

«Esas tres cosas creo que hacen hoy que la industrialización del sector sea un hecho y además irreversible», sostiene.

La recuperación del mercado de la vivienda, sin embargo, llevará tiempo. No basta con aumentar la producción ni con disponer de nuevas fábricas. Hay cuestiones relacionadas con el suelo, la financiación, la planificación urbanística y la disponibilidad de profesionales que también condicionan la oferta.

Por eso Cobreros rechaza presentar la industrialización como una solución única. «Es uno de los vectores que van a propiciar la construcción de más viviendas y con mayor calidad», puntualiza.

En definitiva, no resolverá por sí sola el problema de acceso a la vivienda, pero puede contribuir a aumentar la capacidad de producción en un sector que, con los métodos actuales y las limitaciones de personal, tiene dificultades para responder a la demanda.