CSIF denuncia que Renault "amenaza la estabilidad" de cientos de trabajadores con la eliminación del turno de noche

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció que las últimas decisiones organizativas de Renault "ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores" de sus factorías de Valladolid y Palencia.

El sindicato advirtió de las consecuencias de la supresión del turno de noche en la planta vallisoletana, prevista a partir del próximo 23 de diciembre, una medida que afectará a entre 200 y 300 empleados.

A esta decisión se suma el traslado de alrededor de un centenar de trabajadores, como mínimo, desde la factoría de Palencia a la de Valladolid, una medida que CSIF también rechazó al considerar que "puede alterar las condiciones personales y familiares de los afectados".

El delegado sindical de CSIF en Renault, Carlos Rodríguez, consideró que estos movimientos "ponen en entredicho los compromisos de estabilidad" anunciados por la dirección de la multinacional durante la negociación del último convenio colectivo, que fue rechazado por la organización sindical.

"Renault prometió carga de trabajo y estabilidad y, apenas firmado el nuevo convenio, estamos asistiendo a una sucesión de ajustes que afectan directamente a nuestras condiciones de trabajo y que generan una creciente incertidumbre. La estabilidad que se vendió a la plantilla se está quedando en papel mojado", denunció Rodríguez.

El sindicato alertó de que la desaparición del turno nocturno puede "comprometer la conciliación de cientos de familias que organizaron su vida en función de unos horarios que ahora podrían desaparecer".

En este sentido, Rodríguez recordó que durante octubre Renault "recurrió a las bolsas de horas de descanso, mientras que en noviembre se han activado jornadas de trabajo en sábado".

Empresas auxiliares

CSIF también advirtió de que las consecuencias de los cambios organizativos pueden extenderse a las empresas auxiliares que prestan servicios a Renault. La factoría de Valladolid cuenta con una plantilla de alrededor de 3.200 trabajadores, a los que se suman los empleados de las compañías externas vinculadas a su actividad.

Entre ellas se encuentra Trans Sese, que presta servicios logísticos y de abastecimiento de piezas mediante el sistema de picking.

Su delegado sindical de CSIF, Sergio Martínez, señaló que una parte importante de los trabajadores del turno nocturno mantiene ese horario por necesidades de conciliación familiar.

"La estabilidad laboral es tener un contrato indefinido, pero también es disponer de unas condiciones de trabajo dignas y compatibles con la vida familiar", afirmó.

El sindicato consideró que la situación actual "confirma las advertencias" que ya trasladó durante la negociación del convenio colectivo, cuando reclamó "mayores garantías frente a las consecuencias de la flexibilidad empresarial".

CSIF lamentó que "no se incorporasen compromisos más concretos para proteger a los trabajadores ante posibles cambios organizativos" y considera que los últimos anuncios "evidencian la incertidumbre que puede generar la modificación de turnos y horarios".

Ante este escenario, la organización exigió a Renault "explicaciones claras sobre sus previsiones de producción y organización del trabajo, así como garantías efectivas para preservar tanto el empleo como las condiciones laborales en sus factorías y en las empresas auxiliares".

También reclamó que los traslados "no se impongan cuando no respondan a una decisión libremente elegida por los trabajadores".

"Detrás de cada trabajador hay una familia, y no puede ser siempre la plantilla quien asuma las consecuencias de las decisiones empresariales", señaló Martínez.

Por su parte, Rodríguez concluyó que Renault "no puede prometer estabilidad mientras se eliminan turnos, se modifican horarios y se obliga a los trabajadores a reorganizar su vida sin ofrecerles certezas sobre su futuro".