El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León dos fiscalizaciones sobre Servicios Sociales y ciberseguridad en los fondos de Agricultura. Miriam Chacón. ICAL.

El Consejo de Cuentas avala la gestión de la Gerencia de Servicios Sociales pero alerta de su "alta temporalidad"

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes dos nuevos informes de fiscalización: la auditoría financiera de la Gerencia de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2022 y el análisis de la gobernanza de ciberseguridad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como organismo pagador de los fondos europeos agrícolas.

Ambos documentos suman un total de nueve recomendaciones, de las cuales siete han sido aceptadas por la Administración autonómica.

Amilivia alcanza ya las 77 comparecencias parlamentarias con 169 informes expuestos en el mandato actual —el 59 % de las 131 celebradas en toda la serie histórica de la institución—, quedando 15 pendientes y 34 trabajos en marcha con la previsión de aprobar 26 este año.

Respecto a la Gerencia de Servicios Sociales, el informe concluye que su Cuenta General de 2022 refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, aunque señala varias salvedades.

En un ejercicio marcado por la prórroga presupuestaria, el presupuesto definitivo alcanzó los 1.246 millones de euros tras incorporarse modificaciones por valor de 189 millones, con un grado de ejecución del 96 % en ingresos (1.198 millones) y del 93 % en gastos (1.162 millones).

El 84 % del gasto funcional se concentró en el programa de servicios sociales (975 millones), destacando la atención básica e integración social (406 millones), personas mayores (236) y discapacidad (175).

En el capítulo de personal, el gasto ascendió a 219 millones para una plantilla de 5.246 trabajadores que registraba entonces una temporalidad del 43 % y 1.703 vacantes sobre las 6.926 plazas de la Relación de Puestos de Trabajo.

Ante las carencias detectadas, como la ausencia de un inventario completo de bienes y derechos o la falta de contabilización de determinadas bajas de inmovilizado, el Consejo formuló tres recomendaciones a la Gerencia.

De ellas, el organismo autónomo aceptó tener en cuenta la elevada temporalidad laboral al presupuestar los créditos de personal y avanzar en la actualización de su inventario patrimonial, rechazando únicamente la relativa a excluir del remanente de tesorería los derechos pendientes de cobro de muy difícil recaudación.

Fondos de la PAC

En cuanto a la segunda fiscalización, que extiende por primera vez al sector público autonómico el análisis de ciberseguridad iniciado en entidades locales, el Consejo evaluó la situación existente en 2024 en la Consejería de Agricultura, encargada de gestionar los fondos europeos FEAGA y FEADER (con una consignación de 924 millones para la PAC hace dos años, cerca del 8 % del presupuesto de la Administración general).

El informe acredita que el organismo pagador dispone de una gobernanza establecida y operativa, con implicación directiva, un Comité de Seguridad activo, gestión anual de riesgos aprobada y cumplimiento tanto del Esquema Nacional de Seguridad como de la certificación europea ISO/IEC 27001.

Aunque el gasto TIC del organismo pagador en 2022 ascendió a 4,2 millones de euros —con 39 efectivos dedicados y un 0,45 % (19.112 euros) destinado específicamente a seguridad—, el órgano fiscalizador señala que las deficiencias halladas son acotadas y de carácter principalmente formal.

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León dos fiscalizaciones sobre Servicios Sociales y ciberseguridad en los fondos de Agricultura. Miriam Chacón. ICAL.

Por ello, planteó seis recomendaciones centradas en precisar determinadas funciones, mejorar la planificación de la formación y concienciación de la plantilla y ordenar la gestión del registro normativo, todas ellas aceptadas por la Consejería salvo en uno de sus apartados.