Castilla y León recibirá 667 millones para reforzar su red eléctrica: habrá seis nuevas subestaciones

Castilla y León recibirá una inversión de 667 millones de euros para reforzar su red de transporte de energía eléctrica hasta 2030.

La cifra representa el 3,9% del presupuesto nacional previsto en la nueva planificación del Gobierno, que asciende a 17.143 millones de euros.

El documento, presentado este jueves ante la Diputación Permanente de las Cortes por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, busca adaptar las infraestructuras eléctricas al aumento de la demanda y facilitar la llegada de nuevas inversiones empresariales.

De los 667 millones asignados a Castilla y León, 359 se destinarán a nuevas actuaciones y los 308 restantes servirán para intervenir en las infraestructuras existentes.

El plan, al que tuvo acceso Ical, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende hacerlo antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Una de las principales novedades para la Comunidad será la construcción de seis nuevas subestaciones eléctricas.

Castilla y León contará con una inversión de 667 millones para impulsar la red de energía eléctrica, el 3,9% del total nacional ICAL

Se ubicarán en Villadangos (León), Barcial, Soria, Cantalejo, Torío y el entorno de Miranda de Ebro (Burgos). A estas instalaciones se sumarán más de una decena de ampliaciones en subestaciones ya existentes.

La planificación también contempla 191 kilómetros de nuevas líneas eléctricas y un incremento de la capacidad de transporte en otros 1.553 kilómetros. Este último apartado sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma que recibe el mayor impulso de toda España.

El objetivo es responder al crecimiento de la demanda energética y evitar que la falta de capacidad de la red frene nuevos proyectos industriales.

Una de las principales reivindicaciones de la Junta durante los últimos años ha sido precisamente la saturación de los nudos de conexión eléctrica, que dificulta la instalación de empresas y puede provocar la pérdida de inversiones.

En este sentido, el documento recoge 14 nuevas posiciones para consumidores conectados directamente a la red de transporte, de las 221 previstas en el conjunto del país.

También incluye 18 posiciones para apoyar a las redes de distribución y otras tantas destinadas a la generación renovable y el almacenamiento.

Soria, León y Miranda

La nueva planificación pone especial atención en las provincias de Soria y León, además del entorno burgalés de Miranda de Ebro.

Son zonas en las que el Gobierno identifica oportunidades de crecimiento industrial y necesidades de refuerzo de las infraestructuras eléctricas.

Entre las actuaciones previstas figura la nueva subestación de Villadangos, en León, que se conectará a la línea La Lomba-Herrera de 400 kilovoltios.

También se construirá la de Torío, que enlazará con la línea La Robla-La Mudarra.

En Soria se levantará una nueva subestación de 220 kilovoltios, conectada a la línea Magaña-Coscurita.

Por su parte, Miranda de Ebro contará con una instalación de 400/200 kilovoltios y los desarrollos de red asociados para atender las necesidades de la comarca.

El listado se completa con las nuevas subestaciones de Barcial y Cantalejo.

Además, se ampliarán instalaciones en Barcial, Cerrato, La Lomba, Soria, Villadangos, Villablino, Villatoro, Cantalejo, Villamayor, Villalbilla, Cotorros y Tierra de Campos.

El plan también recoge varias intervenciones que se ejecutarán después de 2030. Entre ellas figuran las subestaciones de La Moraña, Zamora y Almazán, así como las ampliaciones de Zuzones y Moreruela.

Algunas de estas infraestructuras servirán para alimentar nuevos ejes ferroviarios y otras responderán al crecimiento de la demanda.

La demanda eléctrica

La nueva planificación supone un cambio respecto a los planes anteriores, más centrados en la incorporación de nueva potencia renovable.

En esta ocasión, la demanda eléctrica ocupa el primer lugar entre las necesidades planteadas.

Según explicó Sara Aagesen, el documento pretende dar respuesta a 47,4 gigavatios de nueva demanda, frente a los 27 gigavatios contemplados inicialmente. Las solicitudes relacionadas con el consumo representan el 41 por ciento de las propuestas recibidas, por delante de la generación, con el 40 por ciento, y el almacenamiento, con el 19 por ciento.

La ministra destacó que las nuevas infraestructuras permitirán atender las necesidades derivadas de la construcción de tres millones de viviendas en España.

Estos hogares requerirán seis gigavatios de potencia eléctrica, una cifra equivalente a una vez y media la demanda de toda la Comunidad de Madrid.

Además de la vivienda, el plan contempla un importante incremento de las necesidades energéticas de la industria. Entre sus prioridades figuran la electrificación de las instalaciones existentes, el desarrollo del hidrógeno verde y la conexión de centros de datos.

En total, el Gobierno prevé que el sistema eléctrico español incorpore cerca de 47 gigavatios de nueva potencia de consumo hasta 2030. El 98,5 por ciento corresponderá al sistema peninsular.

El conjunto de las actuaciones supondrá una inversión de 17.143 millones de euros, un 30 por ciento más de lo planteado inicialmente y un 146 por ciento por encima de la planificación vigente.

De esta cantidad, 2.010 millones se reservarán para reforzar las interconexiones internacionales con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos.