Tata compra Iveco, con 1.000 empleados en Valladolid: "Hay tranquilidad, el producto es bueno y hay inversiones”

El gigante indio de la automoción Tata Motors ya es el nuevo propietario de Iveco Group tras oficializar una operación valorada en casi 3.900 millones de euros.

Esto hace que se abra una nueva etapa para el fabricante italiano de vehículos industriales, pero también un periodo de dudas para sus dos plantas españolas, las de Madrid y Valladolid.

En la factoría vallisoletana, donde trabajan alrededor de un millar de personas, la noticia se recibe, por el momento, “con cierta tranquilidad”, aunque sin perder de vista las dificultades que atraviesa el mercado.

“No tendría que suponer ningún cambio sobre lo previsto”, asegura a este medio Juan Carlos Calvo Sinovas, representante sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en la fábrica de Iveco en Valladolid.

De hecho, la factoría tiene comprometidas inversiones cercanas a los 230 millones de euros que, según subraya, no se encuentran simplemente sobre el papel, sino que están actualmente en ejecución.

Una cantidad que procede de la Junta al ser declarado como Proyecto Industrial Prioritario el pasado mes de abril.

“No es una promesa, son inversiones que están ejecutándose”, recalca Calvo Sinovas, que se muestra convencido de que el cambio de propiedad no dejará a medias los proyectos previstos.

El representante sindical considera que la operación puede contribuir, además, a reforzar la situación financiera de Iveco, que, a su juicio, no atraviesa su mejor momento.

“Esta inyección, al pasar a formar parte de un grupo mucho mayor y más potente, puede ayudar a resolver parte de la situación financiera”, explica.

En el plano productivo, sin embargo, no espera consecuencias inmediatas para Valladolid.

“Los mercados son los que son, la cuota de mercado que tiene Iveco es la que tiene y los productos a día de hoy van a seguir siendo los mismos”, apunta.

La principal incógnita se encuentra, por tanto, en cómo se desarrollará la integración empresarial y en las decisiones que pueda adoptar la nueva dirección a medio y largo plazo.

El sindicalista sí prevé que los primeros cambios se produzcan en los niveles más altos de la compañía, con la posible incorporación de responsables de Tata Motors a la cúpula directiva de Iveco.

“Los cambios que vamos a ir viviendo se van a producir muy lejos de aquí”, sostiene.

Una operación millonaria

La adquisición supone la entrada de Tata Motors en el negocio europeo de vehículos industriales a través de uno de los fabricantes históricos del continente.

La compañía india se ha hecho con 238.157.212 acciones de Iveco, equivalentes al 89,42% de su capital social, a un precio de 14,4 euros por título.

Por ese paquete accionarial ha desembolsado 3.429,5 millones de euros, dentro de una operación cuyo valor total ronda los 3.900 millones.

La compra permitirá al grupo indio ampliar su presencia en Europa y Latinoamérica, dos mercados en los que Iveco cuenta con una importante implantación industrial y comercial.

La integración de ambos fabricantes dará lugar a un grupo con una facturación conjunta de unos 21.000 millones de euros, presencia en 130 países, 27 plantas de fabricación y 25 centros de investigación y desarrollo, además de una red de más de 9.300 puntos de venta y servicio, tal y como informa EL ESPAÑOL.

Se trata, además, de una operación de especial relevancia para la industria del automóvil, al convertirse en la primera adquisición de un fabricante asiático sobre otro europeo desde que el grupo chino Geely comprara Volvo Cars a Ford en 2010 por 1.800 millones de euros.

Durante el acto público celebrado en Turín para anunciar la operación, el presidente de Tata Motors, Natarajan Chandrasekaran, evitó concretar cuáles serán los planes específicos para las fábricas españolas.

Preguntado por el futuro de las instalaciones de Madrid y Valladolid, señaló que la compañía deberá estudiar «las capacidades y cómo formamos el futuro de los productos y las capacidades para lograrlo, no solo para ese mercado, sino para otros mercados».

Valladolid produjo menos

La nueva etapa empresarial llega, no obstante, en un momento complicado para la actividad de Iveco en España.

Durante 2025, la factoría vallisoletana fabricó 21.556 vehículos, un 23,7% menos que en el ejercicio anterior. La planta de Madrid produjo otros 20.498, lo que representa un descenso interanual del 6,4%. En conjunto, la producción nacional alcanzó las 42.054 unidades, un 16% menos que en 2024.

A esta caída se suma la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que mantiene en vilo a la plantilla vallisoletana desde el pasado mes de octubre.

Según explica Calvo Sinovas, los trabajadores han tenido que permanecer ocho días en casa de los 21 posibles durante el periodo de aplicación, mientras que para noviembre estaban previstos otros seis días de regulación sobre un total de 20 jornadas.

“La cosa no está bien”, reconoce el representante sindical, que atribuye buena parte de las dificultades a la evolución del mercado francés, principal destino de la producción de Valladolid.

Alrededor del 60% de los vehículos fabricados en la planta tienen como destino Francia, por lo que cualquier frenazo en ese país termina repercutiendo directamente en la actividad de la factoría.

«Francia es nuestro principal cliente y de ahí viene principalmente el problema. Es un mercado muy importante porque el 60% de nuestra producción va allí», explica. Una dependencia que hace que la evolución económica y comercial del país vecino resulte determinante para el ritmo de trabajo en las instalaciones vallisoletanas.

El ERTE está previsto inicialmente hasta el 31 de diciembre, aunque todavía no se conoce cuántos días tendrá que aplicarse durante el último mes del año.

“En diciembre hay 15 días laborables y ya veremos cuánto ERTE nos aplican. Es posible que afrontemos el año nuevo y tengamos que renovar el expediente”, advierte Calvo Sinovas.

La situación genera inquietud entre los trabajadores, que ven cómo la reducción de actividad se traduce también en una pérdida de ingresos.

“Estar en ERTE no es estar de vacaciones, estás en el paro y estás perdiendo ingresos”, recuerda el sindicalista. A la incertidumbre laboral se añade la preocupación por no saber cuándo se recuperará el ritmo habitual de producción.

Pese a ello, el representante de CCOO insiste en que existen motivos para confiar en el futuro de la factoría.

“Tenemos un buen producto y las inversiones que se están haciendo son muy millonarias. Creemos que lo han hecho con ánimo de que esto va a tirar y va a funcionar bien”, afirma.