Galardonados en los XVII Premios al Cooperativismo y la Economía Social, Montaje EE

La Junta reconocerá en los XVII Premios al Cooperativismo la excelencia de proyectos que fomentan la economía social

Zamora acogerá el próximo lunes 9 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, la entrega de los XVII Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, organizados por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León.

Un evento que se celebrará en el Seminario San Atilano con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la innovación y la trayectoria de las entidades y personas que contribuyen al desarrollo del cooperativismo y la economía social en la Comunidad.

La apertura del acto correrá a cargo de María Dolores Borén, directora general de Economía Social y Autónomos, la clausura estará presidida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio y contará con la presencia de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, entre otras autoridades.

La XVII edición de estos galardones premia la excelencia en cuatro categorías, poniendo en valor la gestión del sector y los méritos en materias como la innovación tecnológica, el compromiso rural, el arraigo poblacional y la creación de empleo estable.

El Premio a la mejor empresa cooperativa del año lo recibirá Alta Moraña Sociedad Cooperativa, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

Fundada en el campo abulense, esta cooperativa de ganaderos y socios constituye un pilar estratégico que sostiene la actividad agrícola y ganadera de la comarca de La Moraña, garantizando la viabilidad de los productores locales y la fijación de población en el medio rural.

Asimismo, el galardón a la mejor iniciativa cooperativa se otorgará a Mayuka Sociedad Cooperativa.

Un proyecto ubicado en Renedo de Esgueva (Valladolid) y creado en 2023 por los educadores caninos Víctor Martínez y Silvia Báñez.

La cooperativa destaca por su especial esfuerzo innovador centrado en la interpretación del lenguaje y comunicación canina para la convivencia en familia.

Por su parte, La Encina Servicios Integrados S.L.U. ha sido distinguida con el premio a la mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social por su aportación al tejido productivo y la generación de oportunidades laborales.

Una entidad salmantina bajo la gerencia de Ana Félix, reconocida por su labor de integración sociolaboral.

Finalmente, el reconocimiento individual a la persona que se ha distinguido por su contribución al desarrollo del cooperativismo y la economía social ha correspondido a Enrique Cabero Morán.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León recibirá este premio por su labor de fomento y desarrollo del sector en la Comunidad.

Un año de empleo récord

La Junta de Castilla y León ha señalado que la celebración de esta edición coincide con un escenario de “notable dinamismo” para el sector en la Comunidad.

La economía social en Castilla y León alcanzó cifras récord al superar la barrera de los 35.000 trabajadores afiliados (35.081 asalariados) en 2025, registrando un crecimiento superior al 6 % respecto al periodo anterior.

Además, representa ya el 4,46 % del total de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en la Comunidad.

Pero también la Comunidad finalizó el último ejercicio con 1.893 empresas y entidades de economía social plenamente activas y con capacidad empleadora.

Unas cifras que representan el 2,75 % del total de empresas con asalariados de Castilla y León, consolidándose como un instrumento para la actividad económica y la creación de empleo estable.