Octubre gris: Castilla y León registra la tercera mayor subida del paro de España y supera los 105.000 desempleados

Octubre suele ser un mes malo para el empleo, y se ha confirmado.

El número de desempleados inscritos en las oficinas de empleo de Castilla y León aumentó en 4.404 personas respecto a septiembre, un 4,37% más, hasta situarse en 105.121 parados.

Se trata del tercer mayor incremento mensual de toda España en cifras absolutas, únicamente por detrás de Cataluña, con 8.174 desempleados más, y la Comunidad Valenciana, con 6.716.

La subida registrada en Castilla y León supera ampliamente la media nacional, donde el paro creció un 1,81%, con 2.422.633 personas desempleadas.

Aunque el desempleo aumentó en las 17 comunidades autónomas, el comportamiento de Castilla y León destaca por la intensidad del repunte, que ha devuelto a la Comunidad por encima de la barrera de los 100.000 parados.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social reflejan también un empeoramiento de la evolución del empleo en términos interanuales.

En comparación con octubre del año pasado, Castilla y León cuenta con 4.553 desempleados más, lo que representa un incremento del 4,53%. Una evolución que contrasta con la del conjunto de España, donde el paro ha descendido un 0,86%, con 21.133 personas menos.

De esta forma, la Comunidad acumula ya tres meses consecutivos de aumentos interanuales del desempleo, después de haber mantenido durante 63 meses una tendencia continuada de descensos. Castilla y León registra, además, el cuarto mayor incremento interanual en términos absolutos y el quinto en términos porcentuales.

Subida más intensa

El repunte de octubre también supera al registrado durante el mismo mes del ejercicio anterior. Entonces, el desempleo aumentó en 2.546 personas respecto a septiembre, una cifra sensiblemente inferior a los 4.404 parados más contabilizados este año.

La comparación interanual también refleja un cambio de tendencia.

En octubre del año pasado, Castilla y León contabilizaba 4.823 desempleados menos que en el mismo mes del ejercicio anterior, lo que suponía una caída del 4,58%. Ahora, ese balance se ha dado la vuelta y arroja un incremento del 4,53%.

El número total de personas inscritas en las listas del paro es, asimismo, el más elevado para un mes de octubre desde 2024.

El comportamiento del desempleo en octubre suele estar condicionado por el final de la campaña de verano y la conclusión de numerosos contratos vinculados a la actividad turística y de servicios.

De hecho, desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha aumentado en Castilla y León durante este mes en 29 ocasiones y solo ha descendido una vez.

Por provincias

El desempleo creció en los nueve territorios respecto a septiembre. Burgos encabezó las subidas porcentuales, con un 6,50 por ciento y 867 parados más, hasta los 14.199, seguida de Zamora, con un 5,53 por ciento y 438 más, hasta los 8.365, y Palencia, con un 5,31 por ciento y 325, hasta los 6.445, según informa Ical.

A continuación se situaron Ávila, con un incremento del 5,29 por ciento y 426 desempleados más, hasta los 8.472; Salamanca, con un 5,21 por ciento y 829, hasta los 16.747; Segovia, con un 5,01 por ciento y 232, hasta los 4.861, y Soria, con un 4,99 por ciento y 135, hasta los 2.838.

Los aumentos más moderados correspondieron a Valladolid, con un 2,92 por ciento y 643 parados más, hasta los 22.654, y León, con un 2,54 por ciento y 509, hasta los 20.540.

En relación con octubre de 2025, el desempleo también aumentó en todas las provincias. Soria registró el mayor repunte, con un 13,43 por ciento, seguida de Burgos, con un 6,92 por ciento; Segovia, con un 6,11 por ciento.

Valladolid, con un 5,64 por ciento; Palencia, con un 4,80 por ciento; Zamora, con un 3,89 por ciento; Salamanca, con un 3,19 por ciento; Ávila, con un 2,85 por ciento, y León, con un 2,23 por ciento.

En el conjunto nacional, octubre cerró con 43.128 desempleados más que septiembre, aunque el total de 2.422.633 parados fue el más bajo para este mes desde 2007.

El desempleo femenino se situó en 1.451.105 personas, tras aumentar en 22.700 durante el mes, mientras que el masculino alcanzó los 971.528, con 20.428 más. Respecto a octubre de 2025, el paro entre las mujeres descendió en 29.360 personas, un 1,98 por ciento, y entre los hombres aumentó en 8.227, un 0,85 por ciento.

Suben los afiliados

Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León aumentó en octubre un 0,15 por ciento respecto a septiembre, al ganar 1.535 efectivos, y alcanzó los 1.022.063 ocupados de media.

Este crecimiento fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde la afiliación avanzó un 0,83 por ciento, con 186.612 cotizantes más, hasta los 22.624.165, el nivel más elevado de la serie y el mayor incremento en un mes de octubre.

Sindicatos

CCOO sostiene que la subida del número de parados contrasta con el incremento de afiliados a la Seguridad Social.

“Ambos datos, desempleo y cotizantes, son consecuencia del proceso de regularización, que está afectando de manera positiva al mercado de trabajo y la economía”.

Ante esta situación, Javier Moreno, el secretario de Empleo, Protección Social y Nuevas Realidades del Trabajo apela “a la responsabilidad de la patronal y exige que los beneficios empresariales se trasladen a los salarios”.

También insta a que la riqueza generada en las empresas “se reparta de una manera más justa, garantizando que todas las subidas no se vean mermadas por la absorción de pluses y complementos pactados”.