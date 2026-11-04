Jesús Núñez, la única fortuna de Castilla y León que se mantiene entre las más ricas de España: acumula 1.600 millones

Castilla y León sigue presente entre los más ricos, aunque en este caso solo con un nombre.

Detrás de algunas de las principales fortunas del país se encuentran empresarios que han sabido transformar sus proyectos educativos en grandes negocios, con capacidad para generar importantes patrimonios.

Es el caso de Jesús Núñez Velázquez, segoviano fundador de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), que vuelve a figurar entre los españoles más ricos en la última clasificación de Forbes.

Núñez y su familia ocupan el puesto número 31 de la lista Forbes de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 1.600 millones de euros, lo que supone un incremento de 100 millones respecto al ejercicio anterior.

Pese a este crecimiento, el empresario pierde dos posiciones en el ranking, después de pasar del puesto 29 al 31.

La mayor parte de su fortuna tiene su origen en la venta de la Universidad Alfonso X el Sabio en 2019, una operación que marcó un antes y un después en el patrimonio familiar.

Fundada por Jesús Núñez, la institución se convirtió en uno de los referentes de la educación universitaria privada en España.

Actualmente, Núñez y el resto de su familia canalizan buena parte de sus inversiones a través de Gesbolsa Inversiones, sociedad desde la que gestionan activos inmobiliarios y financieros.

Además, el empresario continúa vinculado al ámbito educativo mediante Guadarrama Proyectos Educativos, con lo que mantiene su presencia en un sector que ha sido clave en la construcción de su patrimonio.

En el ámbito territorial, su fortuna es la única que sale en el listado de Forbes.

El primer puesto continúa en manos de Amancio Ortega, fundador de Inditex, con una fortuna de 125.200 millones de euros. Gallego aunque como todos sabemos con alguna raíz en León y en Valladolid.

Le sigue su hija Sandra Ortega, con 11.500 millones, mientras que el presidente de Mercadona, Juan Roig, ocupa la tercera posición con 9.800 millones.

El cuarto lugar corresponde a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 8.100 millones.

A continuación figura Rafael del Pino, como quinto clasificado, presidente de Ferrovial, con 7.800 millones.

Completan los puestos inmediatamente anteriores a Olivo Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, con 5.550 millones, y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 4.900 millones.