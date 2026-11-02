El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, frente a la sede de la institución en Valladolid durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León EE

Enrique Cabero, presidente del CES: "La economía social es un instrumento para avanzar en derechos, igualdad y bienestar"

Enrique Cabero Morán (Salamanca, 1966) ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de la economía social en Castilla y León. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, preside desde 2019 el Consejo Económico y Social de la Comunidad.

Bajo su mandato, la institución se ha consolidado como un espacio de encuentro entre agentes sociales, económicos y la sociedad civil, contribuyendo de manera decisiva a la generación de acuerdos en torno a un modelo empresarial arraigado al territorio.

La Junta de Castilla y León acaba de reconocer esa trayectoria con el Premio al Cooperativismo y la Economía Social, en la categoría de persona o entidad que más ha contribuido a estos ámbitos. Un galardón que recibirá el próximo 9 de noviembre en el Seminario de San Atilano de la ciudad de Zamora.

Con ocasión de este reconocimiento, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para abordar el potencial aún por explotar de la economía social en la Comunidad, el papel de la formación de las nuevas generaciones y el futuro de estas empresas ante los retos demográficos, digitales y de la transición energética.

Pregunta.- Este Premio al Cooperativismo y la Economía Social reconoce su trayectoria como uno de los grandes impulsores del diálogo social en Castilla y León. ¿Qué siente al recibir un galardón que pone en valor precisamente esa capacidad de construir acuerdos en torno a un modelo empresarial tan ligado al territorio?

Respuesta.- Es un honor y una profunda alegría porque el ámbito de la economía social ha sido muy importante en mi vida.

Lo he vivido desde niño, cuando mi padre impulsó una sociedad laboral en Salamanca, y después, por mis estudios, la docencia, la investigación y la gestión en distintos ámbitos, tanto en la universidad como en el CES, ha sido sin duda una de mis predilecciones en la dedicación personal.

P.- Usted ha defendido que el cooperativismo no es solo una fórmula empresarial, sino una herramienta de cohesión y arraigo. ¿Qué ejemplos concretos de Castilla y León le parecen más inspiradores en este sentido y qué mensaje quiere transmitir con este reconocimiento?

R.- El cooperativismo y la economía social en todas sus manifestaciones es, en primer lugar, actividad económica, es una actividad empresarial que tiene mucho peso en el Producto Interior Bruto, en la generación de empleo de calidad y que supone una categoría diferente, intermedia, entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena.

La cooperativización o la puesta en común del trabajo como objetivo de una sociedad o de una empresa.

En Castilla y León tiene especial relevancia porque es una economía arraigada al territorio, una economía que no se deslocaliza y que genera, tanto en el medio urbano como en el rural, una profunda actividad que permite que se desarrollen en sus distintos ámbitos políticas económicas y sociales que hagan frente al reto demográfico.

Nuestro territorio es, sin duda alguna, un ámbito idóneo para la economía social en sus distintas manifestaciones.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León EE

Se conoce mucho por su trayectoria histórica el cooperativismo agrario pero también hay otras manifestaciones en todos los sectores y también en las sociedades laborales, las empresas de inserción, las sociedades agrarias de transformación, las fundaciones, las asociaciones, las mutualidades, en fin, todas las fórmulas que conforman la economía social.

P.- Castilla y León cuenta con miles de empresas de economía social que generan empleo estable y contribuyen a fijar población. ¿Cuál cree que es el mayor potencial aún por explotar de este modelo en la comunidad y cómo puede el CES seguir impulsándolo?

R.- Creo que el mayor potencial es seguir impulsando la economía social en su conjunto, con sus distintas manifestaciones.

Y para ello es imprescindible, y creo que el CES puede contribuir a ello decididamente, mayor información en todos los ámbitos sobre la importancia de la economía social, mayor formación y continuar avanzando en investigación y en transferencia del conocimiento con una colaboración intensa con la sociedad, las administraciones y el sistema educativo y universitario.

P.- Entre los premiados de esta edición destacan proyectos tan diversos como Alta Moraña, Mayuka y La Encina. ¿Qué tienen en común estas iniciativas y qué lecciones pueden servir de inspiración para otros emprendedores y cooperativas de la región?

R.- Quiero felicitar a los premiados porque son empresas y entidades que he seguido desde hace mucho tiempo, algunas incluso dirigidas por una antigua alumna a la que tengo especial cariño.

Enrique Cabero, en la entrada de la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en Valladolid, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León EE

Han demostrado como la economía social es muy eficaz y, además de generar actividad económica y empleo, genera sociedad, territorio con futuro, la posibilidad de crecer en población y promocionar los derechos y promover las condiciones para que las garantías desde el punto de vista constitucional, estatutario, legal y práctico se hagan realidad.

P.- El Año Internacional del Cooperativismo y el impulso que usted ha dado desde el CES han puesto el foco en la formación de los jóvenes. ¿Qué papel deberían jugar universidades y centros de Formación Profesional para que la economía social sea una opción atractiva y conocida entre las nuevas generaciones?

R.- Las organizaciones representativas del sector que tienen presencia en el CES están trabajando muy bien y lo que se debe hacer es favorecer la información y la formación. La formación especializada mediante grados, másteres, microcredenciales, doctorados y también la información y formación general.

Nuestro objetivo debería ser que ninguna persona que ha estudiado Formación Profesional o en la universidad en Castilla y León no conozca la economía social, sus ventajas y sus fórmulas.

Me parece que conseguir que todo el mundo sepa lo que es la economía social y sus efectos positivos es el gran objetivo que nos debemos marcar con la colaboración del sistema educativo y del universitario.

P.- Muchas cooperativas de Castilla y León combinan innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio rural. ¿Cómo ve el futuro de estas empresas en un contexto de transformación digital y transición energética?

R.- Veo un gran futuro y no solo lo veo yo, se ve a nivel internacional. Naciones Unidas está destacando la importancia de desarrollar en todos los países la economía social como un instrumento para conseguir avanzar en derechos, igualdad y bienestar.

La Unión Europea también, tanto el Consejo como la Comisión, el Parlamento y el CES europeo vienen insistiendo en los últimos años en este sentido.

Y en España y en Castilla y León igualmente, porque es un sector que ya desde el siglo XIX cuando empezó a gestarse, especialmente con el cooperativismo, puso de relieve la importancia de la adaptación a la realidad y de la reinversión en el territorio para favorecer el desarrollo de los resultados económicos obtenidos.

De tal manera que inclusión, desarrollo y puesta en valor de los principales avances económicos han sido desde el origen objetivos de la economía social y creo que lo van a seguir siendo incluso con más fuerza en la actualidad.

P.- El CES se ha consolidado como un espacio de diálogo social y también de diálogo civil. ¿De qué manera esta doble vocación ha permitido enriquecer el debate sobre el cooperativismo y la economía social en la Comunidad?

R.- A mi me parece que el CES puede cumplir una función muy importante fomentando la participación directa tanto de las entidades de la economía social como de sus organizaciones representativas.

La participación es la base de nuestro sistema y el CES se ha consolidado como un espacio de diálogo social y civil y el fomento de esa participación y de ese diálogo da siempre muy buenos resultados porque las personas que mejor conocen el sector son las que nos pueden iluminar sobre cuales pueden ser las líneas en las que tenemos que avanzar.

P.- Usted ha subrayado en numerosas ocasiones que las empresas de economía social ofrecen mayor estabilidad y continuidad. ¿Qué ventajas concretas perciben los trabajadores y los territorios cuando apuestan por este modelo frente a otras fórmulas empresariales?

R.- Las ventajas directas están vinculadas a que la economía social pone a la persona como eje y referencia de la actividad empresarial, no al capital si no a la persona, la retribución a las personas que están unidas a las empresas.

Y la proximidad al territorio hace que los resultados de la actividad económica, que debe ser rentable, por supuesto, repercutan en que el territorio vaya creciendo en bienestar, en empleo de calidad y con ello se puedan conseguir objetivos que quizás desde otras fórmulas jurídicas es más difícil que se consigan.

P.- El premio no solo reconoce a personas e instituciones, sino también a proyectos que generan empleo y desarrollo territorial. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las cooperativas y empresas de inserción que cada día contribuyen a la vertebración de Castilla y León?

R.- Pues un mensaje, en primer lugar, de agradecimiento, porque no es fácil generar, mantener y crecer desde cualquier entidad y tampoco desde la de la economía social.

En segundo lugar, de ánimo porque en las distintas coyunturas económicas es un ámbito de la economía que ha sido más resiliente y ha sabido salir adelante con más fuerza incluso con crisis económicas muy duras como la de 2008 o la de la pandemia.

Y en tercer lugar, un mensaje de llamada a la participación, al conocimiento, porque necesitamos saber más de la economía social y solo vamos a saber más si desde el propio sector se nos dicen las cosas.

Quiero animarles a que continúen en esa línea de generación de grandes organizaciones representativas de la economía social que están dando resultados excelentes.

P.- La economía social tiene un peso significativo en sectores estratégicos de la comunidad, especialmente el agroalimentario. ¿Dónde ve las mayores oportunidades de crecimiento y diversificación en los próximos años?

R.- Creo que la economía social tiene posibilidades de crecimiento en todos los sectores porque se ha demostrado que es un instrumento eficaz, resistente ante las crisis y que se mueve muy bien en el medio rural y en el urbano. Un instrumento que por su vinculación con las personas y el territorio da muy buenos resultados.

A mi me parece que el margen de crecimiento es grande, lo es en todos los sectores, y que aquellos sectores en los que Castilla y León tiene más potencia deben ser también cuidados y desarrollados desde la economía social.

P.- Desde el CES se ha trabajado para que el cooperativismo se perciba como una herramienta de desarrollo y no solo como una fórmula tradicional. ¿Qué avances ha observado en esta percepción y qué queda por hacer para que más emprendedores lo elijan?

R.- Se han conseguido muchos avances y Castilla y León es de las primeras comunidades autónomas que dispone de una Dirección General de Economía Social y eso hace que la administración esté muy presente desde hace años. Y quiero también agradecer ese trabajo que se hace desde la Junta de Castilla y León en este sentido.

Además, es una comunidad que ha consolidado el movimiento de las organizaciones representativas del sector. Yo creo mucho en los interlocutores para que la administración pueda trabajar con más eficacia y, por tanto, potenciar los interlocutores como se ha estado haciendo creo que es muy importante.

Y creo que se debe potenciar también un mayor conocimiento de la sociedad para que se valore realmente lo que es la economía social porque a veces no se conoce suficientemente.

Es muy importante avanzar en el conocimiento de la sociedad para buscar las fórmulas idóneas y que la economía sea solidaria, piense en el bien común y en el desarrollo colectivo y se evite que haya exclusión o desempleo en colectivos que tienen mayores dificultades para trabajar.

Y, sobre todo, en algunos sectores, como el agroalimentario, permite dotar de fuerza a la actividad empresarial de la Comunidad en las negociaciones, en los negocios con empresas fuertes de otros lugares de España o del extranjero y que negocian y contratan con nuestras empresas.

P.- Si tuviera que resumir en una idea el valor que aporta el cooperativismo y la economía social a Castilla y León, ¿cuál elegiría? Y, a título personal, ¿qué le gustaría que recordaran de su etapa al frente del CES en relación con este modelo?

R.- El lema es: la economía social, presente y futuro de nuestro desarrollo territorial. Creo que el presente y el futuro están ahí y lo que pretendo es que el CES sea uno de los motores y de los pilares del desarrollo, del crecimiento y del mayor conocimiento de la economía social.