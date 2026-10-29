El Serla recibe 500.000 euros para financiar la actividad en 2026 y paliar los recortes del Presupuesto del próximo año

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la aportación económica, que servirá para sufragar los gastos de funcionamiento de una entidad que ha protagonizado en los últimos tiempos distintas controversias relacionadas con su financiación y continuidad.

La dotación se canalizará a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, dirigida por el Partido Popular, departamento al que está vinculada la fundación.

Hay que recordar que Vox ha impulsado recortes en las partidas destinadas a los sindicatos en el debate presupuestario para 2027, por lo que se trata de una partida para compensar esta situación.

La decisión garantiza recursos para atender las necesidades ordinarias del Serla, encargado de gestionar el sistema de solución autónoma de conflictos laborales en la Comunidad.

La cantidad aprobada permitirá afrontar los gastos de personal, las cotizaciones a la Seguridad Social, los suministros, las comunicaciones, el mantenimiento de las instalaciones, los arrendamientos y los seguros.

También cubrirá servicios prestados por empresas y profesionales, asesoría jurídica y financiera y otros desembolsos vinculados a la actividad de la entidad.

Hasta 200.000 euros

La aportación podrá destinarse asimismo a inversiones nuevas y de reposición necesarias para mantener y garantizar el funcionamiento de la fundación.

Esta partida tendrá un límite del 40 por ciento de la cantidad total autorizada, lo que supone un máximo de 200.000 euros, siempre que las inversiones justifiquen su vinculación con los fines previstos.

La decisión del Ejecutivo autonómico se produce después de los desencuentros y las dificultades que han rodeado al Serla en los últimos años, con la financiación del organismo y su papel en las relaciones laborales como asuntos recurrentes de debate.

La canalización de los fondos a través de la Consejería de Industria sitúa de nuevo a este departamento en el centro de la gestión económica de la fundación. No obstante, la autorización de los 500.000 euros para 2026 no implica por sí sola que hayan desaparecido las discrepancias políticas y sindicales que han acompañado al organismo.

La aportación aprobada ahora se refiere al ejercicio de 2026 y tiene como finalidad específica sufragar la actividad de la fundación. El alcance de las medidas presupuestarias para 2027 deberá analizarse en función de las partidas finalmente aprobadas y de su aplicación.

El Serla, integrado en el sector público autonómico y vinculado a la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, desempeña una función de mediación para la resolución de conflictos laborales sin necesidad de acudir directamente a la vía judicial.