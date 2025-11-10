Salamanca presume de ser líder y “pionera” en contratos a favor de la inclusión: 195 empleos y 5 millones de inversión

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social Diana Serrano

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha puesto en valor el “papel pionero” del Ayuntamiento en materia de economía social y contratación pública con fines inclusivos, durante las declaraciones previas a la entrega de los XVI Premios al Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León, presididos por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

Carbayo ha subrayado que este tipo de actos “son siempre buenas noticias para la ciudad, porque atraen temas positivos y ponen de relieve la importancia que Salamanca ha tenido en el desarrollo de la economía social”.

Además, ha recordado que la capital salmantina acogerá también un congreso internacional sobre economía social, consolidando su papel de referencia en este ámbito.

El regidor ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con las políticas de inserción laboral, al ser pionero en la reserva de contratos públicos destinados a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

“Esto es muy importante porque favorece su integración, aporta estabilidad y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar, además de generar un importante retorno social”, ha afirmado.

Actualmente, 195 trabajadores, el doble que cuando se firmó el acuerdo, están vinculados a este tipo de contratos municipales, prestando servicios “muy demandados y valorados por los vecinos”, como el mantenimiento de zonas verdes, la conservación de los 700 huertos urbanos, el control de plagas, la recogida textil, el servicio de comida a domicilio, la limpieza de centros municipales o la gestión de cafeterías públicas.

Carbayo ha cifrado en casi 5 millones de euros anuales la cuantía destinada por el Ayuntamiento a este tipo de contratación reservada.

Esto supone, ha tasado el alcalde, un retorno de 1,74 euros por cada euro de inversión. "Gana la sociedad, ganan los trabajadores y gana la ciudad. Esto tiene que ser valorado muy positivamente por los ciudadanos porque todos nos beneficiamos”, ha recalcado.

El alcalde también ha querido reconocer el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León: “Queremos agradecer el esfuerzo del presidente Mañueco, de la consejera Leticia García y de todo su equipo por seguir impulsando el cooperativismo y la economía social. Desde Salamanca queremos seguir participando en ese esfuerzo conjunto y, si es posible, reforzar nuestro liderazgo”.

Carbayo ha confirmado que el Ayuntamiento acaba de licitar la contratación de servicios de limpieza y, en breve, también para mejorar la recogida de aceite vegetal. “La Economía Social crece al ritmo que se expande la sociedad y nosotros somos conscientes de ello”.

Preguntado por la implicación de otros municipios, Carbayo ha reconocido que “aunque Salamanca fue pionera y sigue intentando serlo, otras capitales como Burgos también están dando pasos importantes”.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene desde 2016 un convenio de colaboración con la Junta y otras administraciones para fomentar este tipo de contratos reservados.

“Lo importante es que todas las ciudades avancen en la misma dirección, porque estas políticas benefician a toda la sociedad”, concluyó el alcalde.