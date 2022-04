El equipo ciclista Zamora Enamora consigue su primer triunfo de la temporada

Con abril llegó la primera victoria del conjunto Globalia Artes Gráficas-Zamora Enamora gracias a Gabriel Ochando que el sábado se imponía al esprint en el X Memorial Carlos Cubillo de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.

La prueba disputada sobre un total de 55 kilómetros dentro de un circuito urbano permitía ver la mejor faceta de Ochando que, con el apoyo de José Rebollo, lograba dentro de la última vuelta controlar la fuga del día, para rematar después en la recta final y superar con claridad a todos sus rivales. 24 horas después el mismo protagonista se quedaba a un paso de repetir imagen, y es que esta vez en el manchego I Trofeo Pueblo de Pepino se hacía con la segunda posición, en una cita de mayor dureza y kilometraje que también se resolvía al esprint dentro de un grupo más reducido y de gran nivel. A pesar de ser segundo en meta, sí conseguía ser el mejor dentro de la categoría sub-23.

Gabriel Ochando se mostraba feliz tras levantar los brazos en Rivas-Vaciamadrid: “Es una alegría inmensa poder inaugurar el palmarés del equipo. Poco a poco van saliendo las cosas y las piernas van reaccionando mucho mejor. Espero que sea la primera de muchas, ya sea conmigo o con cualquiera de mis compañeros”. En la misma línea se mostraba Francisco Domínguez, mánager general del Globalia Artes Gráficas-Zamora Enamora:

“Este es un respaldo importantísimo para toda la estructura. Sabemos del nivel que tienen nuestros corredores y ya en estas últimas semanas habíamos visto que estábamos cada vez más cerca de los mejores. Por fin, Gabriel nos da esa primera victoria tan necesaria para la moral y tan importante para todos nuestros patrocinadores”.

Gabriel no sería el único de los pupilos de Iván Rodríguez que subiría a lo más alto de un podio, y es que Alejandro Rodríguez, que este fin de semana abandonaba la carretera para coger la bicicleta de rueda gorda, se alzaba con la general de la Hurdes Epic Race. La carrera extremeña, que contaba con dos etapas, dejaba al ciclista mirobrigense como triunfador destacado, tras ser segundo en la crono inaugural del sábado, y presentarse en meta en solitario en la decisiva y dura jornada dominical.

En donde no salían las cosas como se deseaba era en la Clásica Ciudad de Torredonjimeno, quinta prueba de la Copa de España élite y sub-23, en las que varios de los ciclistas del equipo no lograron acabar la prueba jienense, aquejados de diferentes problemas físicos. El costarricense Sergio Arias era el ciclista más destacado, aguantando en el grupo de los mejores hasta el último puerto del día, donde ya no fue capaz de aguantar el ritmo de los 20 ciclistas que llegaron destacados a los kilómetros finales.

Tampoco fue un buen día el sábado para los júnior del Globalia Artes Gráficas-Bodega Perahigos en la guipuzcoana Klasika Primavera de Amorebieta, donde los discípulos de Pablo Hernández vivieron una auténtica jornada infernal debido a las condiciones meteorológicas, que sin duda, sirvió como aprendizaje sobre la dureza de este deporte.

