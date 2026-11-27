La Junta convoca 1.000 plazas de catedráticos de Secundaria por concurso de méritos y sin oposición: requisitos y fechas

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) la convocatoria para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

La oferta contempla un total de 1.000 plazas repartidas en 34 especialidades, de las cuales 900 corresponden al turno libre y 100 quedan reservadas para personas con discapacidad reconocida.

El acceso se articulará mediante un concurso de méritos, sin pruebas de oposición.

El tribunal valorará la actualización científica y didáctica de los candidatos, su implicación en proyectos educativos, la evaluación positiva de su labor docente y, en los casos que proceda, su trayectoria artística.

Especialidades

Lengua Castellana y Literatura encabeza la convocatoria con 150 vacantes, seguida de Matemáticas (108), Inglés (103), Geografía e Historia (96) y Orientación Educativa (67).

El reparto incluye también partidas destacadas en áreas científicas y técnicas, como Física y Química (65 plazas), Biología y Geología (55), Tecnología (53), Educación Física (43) y Economía (30).

El desglose íntegro de las 34 especialidades, junto con la reserva exacta por turnos, se detalla en la orden oficial publicada hoy.

Requisitos

Para optar a una de estas plazas, los aspirantes deben ser funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de Castilla y León.

Además, la normativa exige ser titular de la especialidad por la que se concurre y acreditar una antigüedad mínima de ocho años en el cuerpo.

La tramitación se realizará de forma exclusivamente electrónica a través de la sede electrónica de la Administración autonómica.

El plazo para presentar las instancias comenzará el próximo 13 de enero y concluirá el 2 de febrero de 2027.