Imagen de la reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca celebrada este lunes Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca tendrá un presupuesto récord de 333,8 millones en 2027: un 7,55% más que el año anterior

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha aprobado este lunes el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio de 2027 que asciende a 333.859.817 euros, lo que supone un incremento de 23.450.710 euros respecto al ejercicio anterior, equivalente a un 7,55 %.

Se trata, a juicio del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, de unas cuentas que, un año más, "permiten consolidar el nivel de inversión en personal, investigación y mejora de inversiones al que se ha llegado con el crecimiento de los últimos años".

Para el vicerrector de Economía, Javier González Benito, este nuevo presupuesto "renueva las fuertes inversiones en transformación digital y renovación tecnológica y potencia los programas de transferencia".

Y mantiene "las oportunidades de consolidación y promoción de la plantilla”, además de garantizar “la subida salarial a aplicar en el nuevo ejercicio".

Nuevas infraestructuras

Asimismo, permitirá avanzar de forma importante en la construcción de nuevas infraestructuras, tanto las que están ya en marcha como las previstas.

En particular, permitirá impulsar la construcción del aulario anexo a la Facultad de Geografía e Historia y la construcción de la Clínica de Veterinaria necesaria para la implantación del Grado en Veterinaria.

Entre los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de noviembre destacó la aprobación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2027/2028 y el manual para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado del Programa Docentia-USAL 2026-2027.

Y también la modificación de la convocatoria del Programa Propio III referente a la convocatoria 2026 de Ayudas para financiar 25 contratos predoctorales de la Universidad de Salamanca.