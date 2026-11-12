El catedrático Fernando Atrio-Barandela, la investigadora posdoctoral Ruchika y el doctorando Diego Martín, del Departamento de Física Fundamental de la USAL, participan en la explotación científica de los datos del satélite para investigar las galaxias. Comunicación USAL.

Mil millones de objetos cósmicos y 900 millones de galaxias: la USAL participa en el mayor mapa 3D del universo

Salto de gigante en la astrofísica mundial con sello salmantino. La misión espacial 'Euclid' de la Agencia Espacial Europea (ESA), en la que participa activamente un equipo de científicos de la Universidad de Salamanca (USAL), ha hecho público su primer gran volumen de observaciones cósmicas.

El paquete de datos, denominado Data Release 1 (DR1)-Foundation, recoge la luz de más de mil millones de objetos a lo largo de una extensión equivalente a 9.500 lunas llenas, sentando las bases definitivas para levantar el mayor cartografiado tridimensional del universo hasta la fecha y descifrar los enigmas de la materia y la energía oscuras.

La representación salmantina en este proyecto internacional recae sobre el Departamento de Física Fundamental de la USAL, a través del catedrático de Física Teórica Fernando Atrio-Barandela, la investigadora posdoctoral Ruchika y el doctorando Diego Martín González.

Integrados en el Consorcio Euclid desde el año 2013 y vinculados al proyecto LIBRAE de la NASA, los científicos charros trabajan directamente sobre las observaciones obtenidas tras 13 meses de rastreo espacial para investigar la radiación de los primeros objetos del cosmos, comprender la formación de las galaxias y calcular la velocidad real del sistema solar respecto a la distribución media de materia en el universo.

1,7 millones de gigabytes

La magnitud técnica de los datos liberados este jueves sitúa a la astronomía europea en una nueva dimensión.

Vista de Euclid del cúmulo de galaxias Abell 3128, un conjunto de cientos de galaxias situado a unos 800 millones de años luz de nosotros. Créditos: ESA/Euclid/Consorcio Euclid/NASA. Comunicación USAL.

Los 1,7 millones de gigabytes publicados incluyen el registro de más de 900 millones de galaxias, cerca de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes —el mayor catálogo reunido en la historia, superando a todos los anteriores juntos—, más de 60 millones de candidatos a cuásares y los espectros de más de 160 millones de fuentes luminosas.

Desde la dirección científica de la ESA, la profesora Carole Mundell ha subrayado la trascendencia histórica del hito: "Esto es mucho más que imágenes bonitas; hoy marcamos un hito científico en nuestro estudio del cosmos".

Vista de Euclid del cúmulo de galaxias Abell 3128, un conjunto de cientos de galaxias situado a unos 800 millones de años luz de nosotros. Comunicación USAL.

A pesar de su colosal volumen, esta primera entrega abarca apenas el 14% de la superficie total del cielo que el telescopio espacial rastreará durante sus seis años de misión, dejando para mediados de 2027 la publicación completa de esta primera fase.

Sello español en la tecnología

Más allá de la investigación teórica liderada desde Salamanca, la misión Euclid cuenta con una huella industrial y científica española de primer orden, con cerca de un centenar de investigadores de más de 20 instituciones y nueve empresas tecnológicas implicadas.

Organismos nacionales como el ICE-CSIC, el IFAE, el IEEC, la Universidad Politécnica de Cartagena y el Instituto de Astrofísica de Canarias han sido responsables directos del diseño y fabricación de la rueda de filtros y de la electrónica de control del espectrómetro de infrarrojo cercano (NISP) que viaja a bordo del satélite.