El investigador Roberto Arias y el catedrático Alfonso Fernández Manso en una plantación Universidad de León

Una tesis de la ULE muestra la viabilidad del cultivo de pistacho como alternativa para El Bierzo

¿Puede el pistacho convertirse en una alternativa productiva rentable y sostenible para determinadas zonas del Bierzo? Es la pregunta a la que responde la investigación realizada por Roberto Arias Fernández en la tesis doctoral que ha defendido en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León que ha obtenido la calificación de Sobresaliente.

El estudio se centra en evaluar las posibilidades de introducir el cultivo del pistacho en la comarca del Bierzo utilizando como portainjerto la cornicabra (Pistacia terebinthus L.), una especie que crece de forma natural en determinados enclaves del territorio berciano.

El trabajo integra estudios botánicos, ensayos de germinación, experimentación con portainjertos, seguimiento de plantaciones comerciales, análisis agroclimáticos, encuestas a profesionales y agricultores y evaluaciones de viabilidad económica.

La tesis ha sido dirigida por el catedrático del área de Ingeniería forestal Alfonso Fernández Manso y la doctora del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la ULE Rosana Fuentes Fernández.

Uno de los principales resultados de la tesis procede del seguimiento de siete plantaciones comerciales, con un total de 1.112 pistacheros distribuidos en 4,83 hectáreas, establecidas en distintas localidades bercianas.

Los resultados muestran una supervivencia del 92% de los árboles durante el primer año, acompañada de un crecimiento vegetativo satisfactorio.

Estos datos confirman la viabilidad de la implantación inicial del cultivo bajo las condiciones estudiadas, aunque será necesario continuar su seguimiento para verificar los rendimientos productivos y la rentabilidad a largo plazo.

La investigación también demuestra el interés de utilizar la cornicabra local como portainjerto. Los ensayos realizados muestran un comportamiento favorable de esta especie frente a otros patrones evaluados, especialmente en crecimiento y compatibilidad con el injerto del pistachero.

Viabilidad condicionada

Otro resultado destacado es la identificación de seis zonas con presencia natural de cornicabra en los municipios de Corullón, Carucedo, Sobrado y Benuza, sobre una superficie total inventariada de 935,68 hectáreas.

Este recurso vegetal autóctono representa una oportunidad tanto para la conservación de la biodiversidad como para el desarrollo de nuevas actividades agrícolas y viverísticas.

Según explica el investigador, "la aportación central de la tesis consiste en construir una cadena de evidencia local que comienza con la localización y caracterización de poblaciones silvestres de cornicabra".

"Continúa con el estudio de su propagación por semilla, compara su comportamiento como porta injerto frente a otro patrón utilizado en el cultivo de pistacho, que es pistacia atlántica y valida la implantación de planta injertada en siete explotaciones de la comarca, asimismo incorpora el análisis agroclimático de las parcelas comerciales", afirma.

En consecuencia, concluye Arias Fernández, "el resultado científico más defendible es un juicio de viabilidad condicionada, no una recomendación indiscriminada de expansión y plantación".

"Integra la percepción técnica y productiva de los agentes del territorio y finaliza con un análisis económico y estratégico. Cada escenario estudiado reduce una parte de la incertidumbre, pero también delimita con claridad los aspectos que aún requieren seguimiento", apunta.

Diversificación

La relevancia de esta tesis trasciende el ámbito estrictamente agronómico. El trabajo plantea la posibilidad de incorporar el pistacho a las estrategias de diversificación agrícola y desarrollo rural del Bierzo, especialmente en terrenos con buena exposición solar, suelos bien drenados y condiciones climáticas adecuadas.

Su implantación podría contribuir al aprovechamiento de determinadas tierras agrícolas, a la creación de nuevas oportunidades empresariales y al desarrollo de actividades vinculadas a la producción de planta, el asesoramiento técnico, la transformación agroalimentaria y la comercialización de productos de alto valor añadido.

El estudio económico identifica escenarios de rentabilidad positiva, aunque advierte de que se trata de un cultivo de inversión a largo plazo, con un periodo inicial sin producción comercial significativa y riesgos asociados al clima, los costes y las fluctuaciones del mercado.

En este sentido, la tesis propone avanzar hacia un modelo de producción diferenciada y de calidad, vinculado a la identidad territorial del Bierzo, que pueda generar valor añadido mediante la cooperación entre agricultores, empresas y entidades públicas.

Desarrollo del territorio

Una de las aportaciones más relevantes del trabajo es que sus conclusiones se apoyan en experiencias y datos obtenidos directamente en El Bierzo, evitando trasladar automáticamente resultados de otras regiones productoras de pistacho.

La investigación concluye que el cultivo presenta posibilidades reales en determinadas microzonas bercianas, pero no debe considerarse una alternativa adecuada para toda la comarca. Su desarrollo exige una selección rigurosa de parcelas, material vegetal adaptado, seguimiento técnico y evaluación continuada de los resultados productivos.

La tesis constituye así una base científica para orientar futuras iniciativas agrícolas y proyectos de investigación, reforzando el papel del Campus de Ponferrada y de la Universidad de León en la generación de conocimiento aplicado a los recursos naturales, la innovación agraria y el desarrollo socioeconómico del Bierzo.