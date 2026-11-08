La Universidad de León aporta nuevas evidencias sobre la evolución geológica reciente de la Cordillera Cantábrica

Una investigación liderada por las universidades de León y Cantabria demuestra que fallas geológicas originadas hace unos 330 millones de años volvieron a activarse durante los últimos 500.000 años provocando el levantamiento del relieve en la cabecera del río Curueño.

Los resultados se han obtenido a partir del estudio de los sedimentos conservados en la cueva de Llamazares y aportan nuevas evidencias sobre la evolución geológica reciente de la Cordillera Cantábrica que se acaban de publicar en la revista Quaternary Science Reviews, en un artículo liderado por el doctor Daniel Ballesteros.

El levantamiento de la Cordillera Cantábrica se produjo entre hace 80 y 30 millones de años, como consecuencia de la colisión entre las placas tectónicas ibérica y europea.

No obstante, las nuevas evidencias encontradas en la cueva de Llamazares indican que también hubo un levantamiento del relieve durante el Cuaternario.

La investigación ha permitido identificar antiguos sedimentos del río Curueño depositados en el interior de la cueva hace aproximadamente medio millón de años, cuando el río circulaba a una altitud similar a la que ahora tiene esta cavidad.

Desde entonces, el levantamiento del terreno y la erosión fluvial provocaron que el río profundizara progresivamente su cauce, con una velocidad estimada en 0,5-0,6 milímetros al año, hasta alcanzar su posición actual, unos 280 metros por debajo de la cueva.

Este proceso de encajamiento fluvial contribuyó a la formación de los profundos y estrechos valles que caracterizan esta parte de la montaña leonesa, como las espectaculares hoces de Valdeteja.

Según explica la investigadora Esperanza Fernández, “esto significa que, en el último medio millón de años, el río Curueño ha excavado su valle unos 280 metros, a un ritmo de en torno a medio milímetro al año.

Es algo más rápido que en el resto de la red del Duero, probablemente porque fallas próximas a la cueva han elevado localmente el terreno”.

“El estudio también indica que una de las causas de este ritmo de excavación, como ya he indicado, más rápido que en el resto de la cuenca del Duero, son dos fallas geológicas formadas hace más de 300 millones de años, que probablemente se han vuelto a mover en tiempos geológicos recientes”, añade.

Estas fallas ya se habían desplazado durante la formación de la Cordillera Cantábrica, cuya actividad principal terminó hace millones de años. Sin embargo, los resultados sugieren que experimentaron nuevos movimientos durante el último medio millón de años, de entre varias decenas y unos pocos cientos de metros.

Esa reactivación habría elevado el entorno de la cueva y favorecido que el río Curueño excavase su valle más deprisa que en otros sectores de la Cordillera.

Además de aportar nuevas evidencias sobre la evolución del relieve, informan desde la Universidad de León, el estudio convierte a la cueva de Llamazares en la cavidad con mayor antigüedad datada de la provincia de León, con al menos medio millón de años de historia.

No obstante, otras cuevas formadas a mayor altura sobre el valle podrían ser todavía más antiguas, aunque, por el momento, no se dispone de dataciones que permitan confirmarlo.

Estos resultados refuerzan el valor científico y patrimonial de la cueva de Llamazares, que constituye un enclave excepcional para reconstruir la historia geológica, natural y humana de la montaña leonesa y comprender los procesos que han modelado el paisaje de la Cordillera Cantábrica.

Precisamente, el actual trabajo se engloba dentro del marco del creciente proyecto Frontera Cantábrica, financiado por la Fundación Patrimonio Natural y en colaboración con la Universidad de León, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y el Grupo de Intervenciones en Altura (GRIA) de León, estos dos últimos de la Junta de Castilla y León.

Este proyecto, codirigido por la doctora Esperanza Fernández, investigadora del área de Paleontología, de la Universidad de León y el doctor Darío Fidalgo del Museo de Ciencias Naturales de Berlín, continúa investigando las cuevas de León y proporcionando información fundamental para reconstruir la evolución geológica, ambiental, faunística y humana de la Cordillera Cantábrica.

El interés científico de la cueva de Llamazares no es nuevo. Investigaciones publicadas por este equipo anteriormente ya habían permitido identificar esqueletos de gran tamaño de osos pardos, rebecos y caballos salvajes de hace entre 9.000 y 2.000 años.

En la actualidad se continúan desarrollando investigaciones en la cavidad que esperan aclarar próximamente sus dinámicas de ocupación por los seres humanos y la fauna a través del tiempo y cómo han cambiado los ecosistemas de esta área montañosa en los últimos 10.000 años.