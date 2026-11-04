Alumnos participantes en la jornada en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León Universidad de León

La ULE y el clúster Facyl acercan a los futuros ingenieros los retos y oportunidades del sector de la automoción

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León y el Clúster de Automoción y Movilidad de Castilla y León (Facyl) han organizado este miércoles una jornada destinada a acercar a los estudiantes las oportunidades profesionales que ofrece el sector.

Y también para conocer, desde la perspectiva de los jóvenes, qué pueden aportar a los proyectos presentes y futuros de la industria.

La actividad, que alcanza este año su quinta edición, ha reunido a cuatro empresas socias de Facyl y a más de 70 estudiantes que han participado en las distintas propuestas planteadas y que, este año especialmente, han estado muy involucrados con los retos e interesados por la actividad de las compañías participantes.

Empresas que, además, han querido que jóvenes talentos recién incorporados a ellas participen para acercar a los estudiantes cuáles son los perfiles profesionales que demandan.

Entre ellos, Renault ha vuelto a traer a la que fue su escuela a un egresado de Ingeniería Mecánica que, tras realizar allí sus prácticas y finalizar sus estudios, se incorporó al equipo de la empresa.

Perfiles profesionales

El encuentro ha comenzado con un pitch en el que los estudiantes han conocido de primera mano las necesidades de talento y los perfiles profesionales que buscan actualmente las empresas participantes.

A continuación, el café networking ha permitido un contacto más directo entre estudiantes y compañías, así como la posibilidad de presentar sus currículums y conocer posibles oportunidades de desarrollo profesional.

Según ha destacado el director de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Joaquín Barreiro, esta iniciativa "se ha consolidado como un referente" en esta quinta edición.

Además, ha despertado un "gran interés en los estudiantes durante la jornada y durante el café networking en el que se han podido concretar tanto prácticas como empleo en empresas muy relevantes del sector industrial de Castilla y León ligado en este caso a la automoción".

"Se puede decir que con este evento conseguimos que nuestros estudiantes desarrollen también competencias y habilidades transversales para su formación integral como ingenieros que son competencias muy valoradas por el mundo laboral desde hace años", ha afirmado.

Afrontar "nuevos retos"

Por su parte, la directora de Clúster Facyl, Ana Núñez, ha destacado la importancia de conectar el talento universitario con un sector inmerso en un proceso de transformación.

"La automoción y la movilidad están evolucionando a gran velocidad y necesitan profesionales preparados para afrontar nuevos retos tecnológicos", ha señalado.

Y ha apuntado que "para las empresas es fundamental acercarse a los jóvenes, explicarles qué perfiles necesitan y, sobre todo, mostrarles que en Castilla y León existen proyectos innovadores en los que pueden desarrollar una carrera profesional de futuro".

En este sentido, Núñez ha explicado que "jornadas como esta, junto a la Universidad de León, nos permiten estrechar la relación entre el ámbito académico y el empresarial".

Iniciativas

"Ambos deben avanzar de la mano para que nuestra industria siga siendo competitiva y para que el talento que se forma en nuestras universidades conozca las oportunidades profesionales que tiene cerca", ha afirmado.

Y ha señalado que "cada año salen de nuestras aulas excelentes profesionales y queremos que sepan que pueden desarrollar una carrera vinculada a la tecnología, la innovación y la movilidad desde Castilla y León".

Esta jornada de búsqueda de talento es una de las tres iniciativas que la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE lleva a cabo junto al clúster Facyl.

A ella se suman el Premio al Talento Joven a los mejores Trabajos de Fin de Grado y Máster que se celebrará dentro de dos semanas y que, este año, ha contado con una alta participación de estudiantes de la Universidad de León.

Y los Retos Tecnológicos e Industriales para los estudiantes en los que las empresas plantean problemas reales y complejos que no han terminado de resolver, este cuatrimestre participarán los estudiantes de la asignatura de ‘Proyectos’ de Ingeniería con la empresa Arsft y el próximo los de ‘Visión artificial’.

Oportunidades laborales

En esta edición han participado Inertim Research, Michelin, Renault Group y Synersight, cuatro empresas socias de clúster Facyl que han acercado a los alumnos los perfiles profesionales que buscan y las oportunidades que ofrece el sector.

Durante el encuentro, los estudiantes han podido conocer de primera mano la actividad de estas compañías, los proyectos en los que trabajan y sus necesidades de incorporación de talento.

El formato de la jornada también ha facilitado el contacto directo entre empresas y universitarios, que han tenido la oportunidad de presentar sus currículums y resolver dudas sobre las distintas salidas profesionales vinculadas a la automoción y la movilidad.

Talentocyl

La jornada de este año se enmarca dentro del programa de conexión universidad-empresa Talentocyl, orientado a impulsar el talento, la empleabilidad y el conocimiento del tejido empresarial de Castilla y León.

Una iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León que contempla 195 actuaciones hasta finales de 2027, entre las que se incluyen talleres de búsqueda de empleo, hackathons, visitas a empresas y formación en competencias transversales adaptada a las distintas etapas universitarias.