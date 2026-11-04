Los profesores de Castilla y León se plantan con una huelga y salen a la calle: “Mejor valorados, peor remunerados”

Cerca de 30.000 docentes de Castilla y León están llamados, este miércoles 4 de noviembre, a secundar la huelga convocada por CC.OO. y UGT con el objetivo de “reclamar a la Consejería de Educación el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos y mejoras en las condiciones laborales del colectivo”.

Todo en un llamamiento que se hace, tanto al profesorado funcionario de carrera como interino después de que los sindicatos hayan denunciado que el acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2025 se está “desarrollando sin un calendario definido, plazos concretos ni dotación presupuestaria suficiente”.

A las 11:00 horas de esta mañana la jornada de protesta ha contado con una concentración frente a la Dirección Provincial de Educación, en la Plaza de la Cúpula del Milenio de la ciudad del Pisuerga.

“¡Educación pública!”, “La educación no se vende, se defiende”, o “mejor valorados, peor remunerados”, son algunos de los mensajes que se han podido escuchar en la concentración de Valladolid.

UGT y CC.OO. aseguran que la huelga de docentes está convocada por las “condiciones de trabajo que la Consejería de Educación “se niega a negociar”. Para las organizaciones sindicales, las propuestas presentadas por la Consejería “no se han traducido en medidas efectivas para los centros educativos y sus profesionales”.

Así lo han dejado ver José Antonio Sánchez, secretario autonómico del sector de la Enseñanza de UGT Servicios Públicos, y Jose Antono Alegre, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. en Castilla y León.

“Oye pero no escucha”

“Son muchas las necesidades que hay que abordar y que los centros tienen y contamos con una consejería de Educación y del PP que ha hecho oídos sordos a todas nuestras demandas. Se abrió una puerta de esperanza con el famoso acuerdo de 2025, que dijimos que no era ni bueno ni malo, pero esperábamos valentía y solucionar los problemas de los docentes en el aula”, ha explicado José Antonio Sánchez, secretario autonómico del sector de la Enseñanza de UGT en Servicios Públicos.

Ha añadido que lo que se han encontrado “ha sido una Consejería de Educación que oye, pero no escucha” y que “no aborda los problemas de los centros educativos” en lo que para él “ha sido un fracaso de la administración”.

“Se llegó a un acuerdo con otras organizaciones sindicales, y nosotros no estábamos de acuerdo. Se inicio el curso con una Consejería que decía que todo estaba arreglado y las demandas estaban satisfechas. Ante ese cierre de puertas no queda otra que dar la voz y parar. Necesitábamos parar para seguir avanzando porque está en juego el futuro de Castilla y León y su educación pública”, ha añadido el secretario autonómico del sector de la Enseñanza de UGT en Servicios Públicos.

José Antonio Sánchez ha apuntado que “necesitamos soluciones reales a problemas reales” y “no esconder con falsas negociaciones las necesidades que se muestran”.

Por eso, desde los sindicatos han dado “la voz de aviso” a la nueva consejera y al gobierno de Mañueco para que “recapaciten” y les “emplazan a una negociación real”.

“Todo para solucionar salarios, ratios, atención a la diversidad, infraestructuras, interinos y un largo etcétera”, ha finalizado.

La negociación “ha fracasado”

“Es un momento muy relevante para el profesorado de Castilla y León. La jornada de hoy va a significar un punto de inflexión en las condiciones del profesorado. Se manifiesta sobre sus condiciones laborales y lo hace en forma de un y en el seguimiento de esta jornada de huelga. No había otra posibilidad”, ha apuntado José Antonio Alegre, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. en Castilla y León

Ha apuntado que la negociación “ha fracasado” y en este momento “hay situaciones que no se pueden dejar pasar” como es “una mejora de las retribuciones para el profesorado”.

“No podemos aceptar que se niegue negociar el reconocimiento del tiempo de trabajo para desarrollar las labores propias de la responsabilidad docente”, ha añadido asegurando que el acuerdo del 22 de septiembre de 2025 “no se ha cumplido”.

Ha apuntado que los acuerdos “son insuficientes” y que la huelga es de “dignidad” y en la que el profesorado “defiende y reivindica su dignidad profesional frente a la Consejería de Educación que no reconoce su trabajo”.

“Nos fuerza a negociar a la baja nuestras condiciones laborales e impide que el profesorado pueda atender sus necesidades. El profesorado vive inmerso en verse atrapado entre la responsabilidad de querer hacer bien su trabajo y la impotencia de no contar con los recursos que le permitan desarrollarlo”, ha añadido.

Ha exigido, a la Junta de Castilla y León y a Educación que “reconozca la dignidad del desempeño docente en la Comunidad atendiendo a sus justas reclamaciones” en algo que “hasta ahora no se ha hecho”.

Ha emplazado a la Consejería de Educación a “sentarse a negociar de verdad” con “un compromiso firme para mejorar las condiciones laborales del profesorado”.

Los acuerdos

“En 2025 se firmó un acuerdo que las cinco organizaciones sindicales en la mesa con 12 puntos que tienen que ser desarrollados. En 2025 y 2026 tuvimos que hacer manifestaciones para que se abordasen”, ha añadido José Antonio Sánchez.

Llegado el verano, ha asegurado, “nos ofrecieron el desarrollo de dos puntos que eran muy importantes como tutorías y mayores de 55 años”, ha explicado.

Ha añadido que “los tutores necesitan tiempo” y que los mayores de 55 años “tienen que hacer una transición activa a la jubilación” y que “nada de eso se ha puesto sobre la mesa”.

“Nos han querido comprar con 20 euros, este año. Es un insulto para los tutores y no se reconoce el problema”, ha explicado.

Ha añadido que “todos los sindicatos presentaron las mismas propuestas” y ha apuntado que “la dignificación de la profesión está en aceptar sus propuestas”.

Durante el pasado curso, UGT y CCOO se han movilizado para que se cumpla lo acordado “frente al silencio y la parálisis de negociación de la Junta de Castilla y León”. En julio “se negociaron las dos materias firmadas por tres organizaciones, no por las convocantes a la huelga.

José Antonio Alegre, por UGT, ha añadido que la consejera “se negó a atender que los tutores necesitan tiempo para cumplir su labor”.

“Tenemos claro que el acuerdo de julio de 2026, tras el del 2025, firmado por tres organizaciones sin la nuestra no se puede aceptar porque es a la baja”, ha añadido.

Huelga

“Entendemos que había llegado el momento de dar un paso al frente, movilizar al profesorado y organizar su respuesta para que la Consejería de Educación atienda a nuestras reivindicaciones. Contribuyen a mejorar la calidad de la educación pública. Basta ya de hablar mucho del profesorado y no reconocer lo que pide para hacer su trabajo”, ha añadido Alegre.

Los sindicatos “no tienen datos de participación” pero “el seguimiento y la respuesta del profesorado” hace “ser optimista” con esta movilización.

“Emplazamos a la consejería a que nos siente a negociar, pero si sigue así continuaremos movilizados en la respuesta para conseguir los objetivos. La respuesta nos permite recoger la convicción de que estamos en la senda de atender a lo que el profesorado necesita”, ha finalizado José Antonio Alegre