La Junta pagará 20 euros más al mes a los profesores que sean tutores

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este viernes, 30 de octubre, la orden por la que la Junta comenzará a pagar 20 euros más al mes a los profesores que ejerzan labores de tutoría en el desempeño de su profesión.

A través de la Consejería de la Presidencia, se da aplicación al acuerdo del 8 de octubre de 2026, de la Junta de Castilla y León, en el que se aprobó la mejora de las tutorías y la reducción del horario lectivo para el personal docente de más de 55 años en centros públicos no universitarios de la Comunidad.

Este complemento se aplicará al personal funcionario docente, independientemente de si es de carrera, en prácticas o interino, que esté designado como tutor durante el curso escolar en Educación Infantil, Primaria, Centros de Educación Especial, en Aulas sustitutorias, en Centros de Adultos, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y en Formación Profesional (FP).

El aumento retributivo corresponde a uno de los acuerdos alcanzados en la negociación de la mesa sectorial del personal docente de centros públicos no universitarios que tuvo lugar el 27 de julio del presente año.

Los beneficiarios recibirán la cuantía de 20 euros mensuales, con carácter fijo, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá a lo largo de todo el presente curso.

La publicación de este viernes implica la modificación de la Orden PRE/1/2026, de 2 de enero, que trata sobre las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos para el año 2026.

Dicho movimiento conlleva el último trámite para aplicar este complemento a los docentes de la Comunidad. Cabe resaltar que el acuerdo de la Junta con los representantes de los trabajadores contempla que la cuantía aumente a lo largo de los cursos.

De esta manera, durante el curso 2027-2028 los docentes tutores recibirán un complemento que alcanzará los 40 euros, mientras que a partir del de 2028-2029, el aumento llegará hasta los 60 euros mensuales.