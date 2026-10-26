Las responsables de Enseñanza de CC.OO. y UGT informan sobre la huelga del 4 de noviembre. CC.OO.

Los 30.000 profesores de Castilla y León, convocados a huelga el 4 de noviembre para exigir mejoras laborales

Los cerca de 30.000 docentes de Castilla y León están llamados a secundar la huelga convocada por CC.OO. y UGT para el próximo miércoles 4 de noviembre, según han anunciado los propios sindicatos este lunes, 26 de octubre, en una rueda de prensa.

El objetivo de la movilización es reclamar a la Consejería de Educación el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos y mejoras en las condiciones laborales del colectivo. Según la secretaria general de CC.OO. Enseñanza en Valladolid, Marina Gómez, la huelga se produce "ante la falta de avances suficientes en la negociación".

El llamamiento se hace tanto al profesorado funcionario de carrera como interino y los sindicatos han denunciado que el acuerdo firmado el 22 de noviembre de 2025 se está desarrollando "sin un calendario definido, plazos concretos ni dotación presupuestaria suficiente".

Gómez ha defendido que no se trata de "una decisión a la ligera", sino que es causa de que la Consejería, "con su actitud, nos ha empujado a tomar esta decisión".

Para las organizaciones sindicales, las propuestas presentadas por la Consejería "no se han traducido en medidas efectivas para los centros educativos y sus profesionales".

Entre las reivindicaciones principales, CC.OO. y UGT han exigido revisar el complemento autonómico, que lleva congelado desde el año 2026, equiparar las retribuciones con las de otras comunidades y permitir que los sexenios sean compatibles con la carrera profesional.

Reclaman, a su vez, mejoras en la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años, más tiempo para la tutoría y medidas dirigidas a facilitar el cobro del verano al personal interino que reúna las condiciones planteadas por los sindicatos.

Otro de los motivos que han propiciado la convocatoria de la huelga es la reclamación para crear un plan para reducir la burocracia, reforzar el personal administrativo y de servicios, estabilizar las plantillas y agilizar la cobertura de vacantes y sustituciones.

También han reclamado más recursos especializados para atender a la diversidad del alumnado, mejoras en los permisos y la salud laboral del profesorado, y un plan estable de inversiones que garantice instalaciones, climatización y equipamientos adecuados en los centros educativos públicos.

La movilización busca "lograr una educación pública con recursos suficientes y mejores condiciones para toda la comunidad educativa", mientras que mantienen la vía de diálogo y exigen a la Consejería "propuestas concretas, un calendario de aplicación y compromiso presupuestario para avanzar en la negociación".

En Valladolid, la jornada de protesta contará a su vez con una concentración a las 11:00 horas frente a la Dirección Provincial de Educación, en la Plaza de la Cúpula del Milenio, y una manifestación a las 19:00 en la Plaza de San Pablo.