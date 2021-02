'Mujer': horarios de esta semana, días de emisión, capítulos

Noticias relacionadas De Can Yaman a Kerem Bürsin: los galanes turcos que arrasan en España

Al igual que en semanas anteriores y desde que Telecinco decidiera apostar por Love is in the air en la noche de los miércoles, Antena 3 volverá a triplicar la emisión de Mujer apostando por nuevos capítulos en las noches del lunes, martes y miércoles.

Una apuesta que, además, le ha traido datos muy positivos. Esta pasada semana, por ejemplo, el fenómeno turco ha hecho pleno con victorias a pesar de la fuerte competencia y ha liderado en la noche del lunes, martes y miércoles.

El lunes 8 de febrero, la serie volvió a ser lo más visto de la noche aumentando a 2.335.000 sus espectadores y líder absoluta con un 17,5% de cuota, a +3,3 puntos de su rival en estricta coincidencia, y con más de 4,3 millones de contactos.

El martes 9, Mujer volvió a ser lo más visto de la noche y líder absoluta con 2,3 millones de espectadores (2.296.000) y el 18,5%, a +6 puntos sobre la oferta de su rival en coincidencia (12,5%), líder también del Target Comercial y con más de 5 millones de contactos. Y el miércoles 10, Mujer continuó imbatible, reuniendo a 2.274.000 espectadores y el 18,1%, líder absoluta, a +5,3 puntos de su competidor.

Pero, ¿qué capítulos se podrán ver esta semana de la serie protagonizada por Özge Özpirinçci? La emisión que está clara es la de este lunes 15, como así se puede apreciar en la parrilla de Antena 3 colgada en su web.

Según esta parrilla, la primera parte del capítulo 50 de Mujer comenzará a las 22:45 horas para terminar a las 00:00 horas, justo cuando comenzará un episodio repetido.

Más dudas hay respecto al martes 16. Teniendo en cuenta la estrategia de la semana pasada y que Love is in the air se extiende hasta la 01:10 horas, todo hace indicar que Antena 3 emitirá la segunda parte del capítulo 50 y parte del 51. Esto haría que la emisión terminará a la 1 aproximadamente.

Por tanto, esto haría que el miércoles 17 la cadena de Atresmedia emitiera el resto de minutos del capítulo 51, como así ocurrió la semana pasada con el capítulo 50 cuando la emisión comenzó a las 22:55 y terminó a las 00:50 horas.

Qué pasa en el capítulo 50 de 'Mujer'

En el capítulo 50 que Antena 3 emite este lunes 15, Bahar, que se entera por Emre de que Yeliz ha muerto, no sabe qué hacer ni cómo actuar. Desesperada, su rabia y dolor en forma de preguntas apuntarán a Sarp. ¿Le pudo ocultar él algo así?

Ante el hecho de que una persona inocente y una de sus amigas más cercanas haya muerto, Bahar no quiere esperar más y le pide a Arif que se la lleve del refugio para poder visitar la tumba de Yeliz.

Arif se dará cuenta una vez más de lo mucho que extrañaba a la protagonista, Nisan y a Doruk. ¿Estará Sarp presente en esta nueva reunión? ¿Y Piril?