'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión, capítulos

'Love is in the air': horarios de esta semana, días, capítulos

Después de varias semanas apostando hasta tres días por Love is in the air, Telecinco introducirá cambios esta semana en la emisión de la comedia romántica turca.

Así, este lunes no habrá nuevo capítulo de la serie ya que la cadena de Mediaset España ha decidido adelantar el horario de El debate de las Tentaciones a las 22:00 horas, tras tres semanas comenzando a las 23:00 horas.

Ya el martes, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin pasará a emitirse a partir de las 22:45 horas ya que previamente Telecinco emitirá un especial de La isla de la Tentaciones titulado Hay más imágenes como telonero.

Esta semana, la cadena había emitido la serie desde las 22 horas hasta la 01:15 horas, ocupando así el hueco que había dejado la semana anterior Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition.

Serkan, tocado y hundido sin Eda, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

En lo que respecta al miércoles, ya sin partido de la Copa del Rey, la emisión de Love is in the air comenzará a las 22:00 horas y ocupará, presumiblemente, toda la franja nocturna de la cadena hasta la 01:15.

Por tanto, los horarios de Love is in the air para esta semana quedarían de la siguiente forma:

Martes: de 22:45 a 01:15 horas

Miércoles: de 22 a 01:15 horas

Todo parece indicar que esta decisión se debe a que, si Telecino continuaba emitiendo tantos capítulos a la semana de Love is in the air a la semana, tardaría unas 12 semanas en alcanzar el último episodio emitido hasta la fecha en Turquía, el número 32.

Claro, hay que tener también en cuenta que la emisión en Turquía, salvo cancelación, no va a parar. Por tanto, en esas 12 semanas la emisión original ya se habrá colocado en el capitulo 44.

Qué episodios emitirá esta semana

En cuanto a los capítulos que se emitirán esta semana, presumiblemente serán cinco: del 34 al 38. Otra pista para confirmar esto es que estos son los episodios que ya se han subido a Mitele PLUS.

Hay que recordar que el pasado miércoles 10 de febrero, en vez de cortar la emisión de la ficción al final del capítulo 33 titulado El último día juntos, Telecinco decidió seguir emitiendo apenas dos y minutos y medio del capítulo 34 titulado Serkan tocado y hundido sin Eda.

De esta forma, el próximo martes 16 de febrero Telecinco comenzará la emisión de Love is in the air a partir del minuto 2 del capítulo 34. En él, la única cura para los males de Serkan es Eda, aunque él no quiera reconocerlo todavía.

El rico heredero ha caído enfermo después de que ella haya decidido marcharse para siempre. El mejor amigo de la madre de Serkan sabe que la arquitecta es la única que puede ayudarle, y acudirá a ella para que vaya a cuidarlo. Entre sudores y delirios por la medicación, Serkan podría abrirle al fin su corazón.