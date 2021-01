¿Cuántos capítulos tiene 'Love is in the air', la nueva serie de Telecinco?

Póster turco de 'Love is in the air'

Después de caer la semana pasada por debajo del millón de espectadores, Love is in the air (Sen Çal Kapımı) sorprendía este lunes 25 de enero anotando su récord histórico de audiencias al anotar un 11,9% de share con 2.194.000 espectadores.

Una subida de audiencia que podría explicarse por la forma en la que la cadena ha decidido emitir sus capítulos. Y es que, como ya contamos hace unos días, Telecinco decidió cortar el capítulo 13 de Love is in the air, llamado El contrato de compromiso sale a la luz, a la mitad dejando a los espectadores sin la posibilidad de ver el final.

Pero, es más, la principal cadena de Mediaset España cortaba dicho episodio justo en una de las escenas clave de la trama cuando Selin, la exnovia de Serkan -el protagonista-, encontraba el contrato del compromiso del joven con Eda -la otra protagonista-. De esta forma, el capítulo de este lunes comenzaba con la expectación de qué explicación darían Serka y Eda a Selin sobre este contrato.

Esto hace que, si acudimos al montaje original turco de 130 minutos y teniendo en cuenta la estrategia de anoche, la cadena habrá emitido en realidad sólo hasta la mitad del capítulo 5.

Como ya hemos explicado, al igual que ya ocurre con otras series turcas que emite el canal femenino de Mediaset España, su duración no será la original de 130 minutos, sino que se han decidido recortar sus capítulos a 45 minutos.

De esta forma, al igual que hace Antena 3 con Mujer, Mediaset España podrá estirar en el tiempo la emisión de esta comedia romántica turca de la que hasta el momento se han emitido 28 capítulos en Turquía. Es decir, que el grupo podría estar emitiendo la serie durante más de tres meses.

La ficción, que ha sido arrollada en su estreno por El Hormiguero, está protagonizada por Hande Erçel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en Hayat: Amor sin palabras le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017, y Kerem Bürsin, galardonado en 2017 con el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek.

De qué va 'Love is in the air'

El amor, la pasión, el destino, el lujo y la complicidad marcan el romance entre una joven florista que soñaba con graduarse y completar su formación en Italia y el heredero del holding Bolat en esta serie vendida a más de 40 países en todo el mundo.

Eda (Hande Erçel) anhela convertirse en arquitecta paisajista. Tras perder a sus padres cuando era joven, esta estudiante brillante prosiguió sus estudios con becas. En su último año en la universidad, planeaba completar su formación en el extranjero, pero Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un joven empresario, se interpone en su camino y acaba haciendo añicos su sueño.

Obligada a aparcar sus planes de futuro, trabaja como florista en la tienda de su tía Ayfer (Evrim Dogan), mientras echa la culpa de todos sus males a Serkan. Él, por su parte, es miembro de una acomodada familia que posee un reputado estudio de arquitectura, además de un hombre exigente y perfeccionista que antepone su trabajo a todo lo demás y uno de los solteros más cotizados de Estambul. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando Eda se cruce en su camino.