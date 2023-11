El Maestro Joao predice el número de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad: se vende en estas administraciones

Apenas queda un mes para que millones de españoles estén muy pendientes de lo que sucede en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023. Muchos se preguntan cuál será el número agraciado con 'El Gordo' el próximo 22 de diciembre, y por este motivo, desde el programa Zapeando han buscado el asesoramiento del Maestro Joao.

El astrólogo, vidente y colaborador de televisión, además de desvelar el número ganador de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad, ha explicado su técnica para llegar a su deducción. Esta consiste en "poner del 0 al 9 todos los números", para luego poner "Sí o No", y en función del movimiento del péndulo, sabe si el número corresponderá o no con cada posición. Además, a través del "Sí" y el "No" que coloca en el tablero, puede hacer una doble verificación para así poder confirmar si se encuentra o no equivocado con respecto a su primera predicción.

El Maestro Joao, por otro lado, ha asegurado que la inteligencia artificial no se puede utilizar para predecir el número ganador de cualquier sorteo de lotería, ya que se trata de azar y "el azar no se puede calcular, se puede intuir". Por lo tanto, asegura que los ciudadanos no se deben fiar de las predicciones realizadas por ChatGPT, que es una ciencia exacta que no se basa en la intuición ni el azar.

[Estas son las ciudades donde más ha tocado el Gordo (y las que nunca han tenido esta suerte)]

En cualquier caso, si atendemos a la predicción del vidente nacido en Madrid, el número ganador de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad será el 03261. El próximo 22 de diciembre podremos saber si el colaborador televisivo ha estado acertado en su adivinación.

¿Cómo encontrar el 03261 de Lotería del Maestro Joao?

Para encontrar el número 03261, señalado por el Maestro Joao como el potencial ganador de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2023, se recomienda usar el buscador de décimos de Loterías y Apuestas del Estado. Esta herramienta permite buscar números específicos y el sorteo en que se quiere participar, facilitando así la localización de las administraciones que venden el número deseado.

Algunas semejanzas con la IA

Aunque el Maestro Joao ha descartado que la inteligencia artificial tenga la capacidad para poder determinar cuál será el número agraciado con el primer premio en la Lotería de Navidad 2023, la realidad es que la predicción de ChatGPT guarda algunas similitudes con lo indicado por el vidente.

[El trucazo que ha utilizado un hombre para ganar la lotería tres veces en un año]

La IA no puede predecir el futuro, pero sí que tiene la capacidad de poder analizar de manera sistemática los diferentes sorteos de Navidad celebrados con anterioridad, para así analizar patrones, posibilidades y estadísticas. Tras analizar los 210 sorteos celebrados entre los años 1812 y 2022, el chatbot conversacional desarrollado por OpenAI ha asegurado que 'El Gordo' será el número 03695.

De esta manera, podemos comprobar cómo tanto la inteligencia artificial como el Maestro Joao coinciden en las dos primeras cifras del número ganador, que serían el 03, sin hacer lo propio con las tres cifras restantes. Lo que está claro es que son muchos los que han confiado en la nueva tecnología y el número indicado por ChatGPT se ha agotado en pocas horas en la única administración de loterías que la vendía, en Elche. No obstante, la propia inteligencia artificial también ha considerado que el 02695 podría ser el primer premio, aunque con menos posibilidades.

La explicación que da la inteligencia artificial para señalar estos décimos como posibles ganadores del sorteo de la Lotería de Navidad tiene que ver con el hecho de que el número 0 ha sido el más repetido en la primera posición, una coincidencia que se ha dado en 64 ocasiones y que tanto la IA como el vidente madrileño aseguran que volverá a darse en el sorteo del presente año 2023.

La predicción de David Hernando, muy diferente

Nada tiene que ver con la predicción del Maestro Joao la realizada por David Hernando, quien a través de la red social TikTok desveló hace más de una semana el que será el número agraciado con 'El Gordo', en su caso basándose en una experiencia que ha tenido en el plano astral.

[Lotería de Navidad 2023: Descubre los números "malditos" que nunca tocan en el sorteo]

El vidente ha asegurado que ha visto el número premiado a través de un sueño. En su relato aseguró que todo tuvo que ver cuando "salió de su cuerpo" hace unos días para estar en un lugar oscuro, en el que sintió la presencia de tres o cuatro personas, amigos del plano astral y en el que había dos chicas. De repente comenzó a tocar todo y se dio cuenta de que había bolsas grandes con ropa en su interior y él estaba encima de dos cajas enormes.

En esta "semioscuridad" pudo ver que se encontraba en los almacenes de un centro comercial desconocido, del cual decidió salir. Tenía dos posibilidades y decidió subir por unas escaleras grandes y oscuras, para luego darse cuenta de que el centro comercial estaba situado "bajo tierra". Pudo atravesar una puerta "tapiada" tras verificar que estaba siendo seguido por unas "sombras oscuras" que no le gustaban nada, lo que le llevó a "un lugar intermedio", donde encontró el número de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2023.

En un callejón muy estrecho se encontró con una casa muy grande, y desde una de sus ventajas se asomó un amigo suyo al cual pidió un décimo de lotería. Este le dio un papel viejo y estropeado en el que estaba escrito el número a mano. Aunque Hernando asegura que en un principio no era capaz de leer los números, volvió a mirar el papel y pudo comprobar que el décimo premiado será el 73920. Este número no tiene ninguna coincidencia con el indicado por el Maestro Joao, por lo que habrá que esperar al próximo 22 de diciembre para conocer si alguno de los dos videntes está en lo cierto.

Sigue los temas que te interesan