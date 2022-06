Toñi Moreno desvela que condición le puso a Fran Rivera para entrevistarlo en 'Déjate querer'

Anoche Déjate querer estrenaba nueva ubicación. El programa de entrevistas y reencuentros presentado por Toñi Moreno se mudaba del viernes al sábado debido al estreno, en un especial Deluxe, de los capítulos 0 y 1 de En el nombre de Rocío. Y el cambio no le sentó nada mal: Déjate querer lideraba su franja de emisión con un 12,7% de share, su máximo histórico en cuota de pantalla.

La entrevista al torero y colaborador de Espejo Público, Fran Rivera, era el principal reclamo de la noche y sus respuestas -además de las preguntas de la presentadora- no dejaron indiferente a nadie. La que se preveía como una entrevista centrada en repasar la vida y la carrera del popular torero, derivó por momentos en comentar la relación de éste con su hermano Kiko, no así las opiniones de Rivera respecto a Isabel Pantoja cuya poca simpatía es por todos conocida.

Sin embargo, el no hablar de Isabel Pantoja no fue casualidad. Fue la promesa que la presentadora malagueña le hizo al torero antes de empezar el programa, así lo confesó a la audiencia cuando llevaban más de 20 minutos de conversación, “te he prometido que no iba a hablar sobre Isabel Pantoja y no lo voy a hacer”. Eso sí, sí que le preguntó sobre la relación con sus hermanos, algo que con una media sonrisa en el rostro, Fran Rivera aceptó sin problema.

“He estado reflexionando sobre si te pregunto por la relación con tus hermanos. El problema es que si esta entrevista se emite tres días después puede quedar antigua. Si yo me enfado con mi hermana no sale en ningún lado, pero si lo haces tú sales en todas las revistas", decía la presentadora. Fran Rivera aceptaba responder sin problema y era claro, como lo es con sus declaraciones en Espejo Público donde algunas de ellas llegan a tener una gran repercusión en los medios de comunicación.

"Parece que se para España y que el único problema que existe es que Fran Rivera está enfadado con su hermano, Kiko o Julián, el que sea. No es fácil gestionarlo públicamente porque cualquier cosa que digas lo examinan, lo estrujan y le dan la vuelta (…) La vida da muchas vueltas y no puedes decir que de esta agua no beberé. No se puede estar viviendo todo el día con rencor ni con una esperanza que nunca llega, eso no es bueno para nadie", comentaba el ex de Eugenia Martínez de Irujo en tono conciliador.

Sin embargo, ese tono parece que no ha sido así por todos los agentes implicados en los conflictos derivados entre Los Rivera, Los Ordoñez y Los Pantoja. “tu madre ganó un juicio a La Pantoja y tú deberías tener esos trajes (los de su padre, Paquirri), pero elegiste entre eso y recuperar a tu hermano". Toñi Moreno con su simpatía habitual lanzaba un mensaje a la cantante de Marinero de luces, "por favor, devuélvaselo a este señor". El buen feeling entre Moreno y Rivera fue una tónica en toda la entrevista.

