Nuria Roca, sobre las nuevas medidas para luchar contra la ludopatía: "Hay que ponerle coto a las casas de apuestas"

Un domingo más, Nuria Roca ha analizado la actualidad informativa en La Roca. En esta ocasión, la presentadora ha querido poner el foco en las nuevas medidas que ha impuesto el Gobierno para combatir la ludopatía.

El Ministerio de Consumo va a imponer que todos los portales y operadores de apuestas online tengan que mostrar carteles de advertencia visibles sobre los riesgos de la ludopatía y las pérdidas económicas que esta conlleva.

Serán carteles muy similares a los que se ponen en las cajetillas de tabaco. Los tres mensajes obligatorios serán “la ludopatía es un riesgo del juego”, “la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%” y “las pérdidas del total de jugadores superan en cuatro veces sus ganancias”.

“No hablamos ya de juego responsable, como si no hiciera daño. La responsabilidad no debe recaer de manera exclusiva en los usuarios. La adicción al juego entraña todo un abanico de riesgos que son igual de importantes que las consecuencias para la salud que pueden tener el tabaco o el alcohol”, advertía Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

La Roca dejaba datos muy preocupantes, dado que el número de jugadores entre 18 y 25 años ha aumentado un 28%, según datos de 2024 del Perfil del Jugador Online, destacando que representan ya un tercio del número de jugadores.

Berni Barrachina y Nuria Roca en 'La Roca'. Atresmedia

Se estima que 20.000 jugadores jóvenes han llegado a perder más de 3.000 euros. “Sinceramente, estas medidas me parecen bien. Sin embargo, también me parecen insuficientes”, opinaba la presentadora.

“En todos los pueblos, hay una casa de apuestas. La gente cuando se aburre, se va a esos lugares y se gasta todo el dinero y crean adicción”, advertía la comunicadora. “Se está viendo como muy normal entre los chavales, de apostar por resultados de fútbol”, agregaba Sara Ramos.

Nuria Roca y Pilar Vidal en 'La Roca'. Atresmedia

“En mi barrio, hay 30 casas de apuestas y se ven grandes letreros en la avenida principal”, añadía Berni Barrachina. La conductora pedía más regulación, además de los carteles, como que “no pueda haber estas casas de apuestas” por todos lados.

“Si apenas hay una farmacia, ¿por qué debe haber este tipo de negocios? Una casa de apuestas por comarca”, proponía. Barrachina aprovechaba para recordarle que estas medidas están más pensadas para el riesgo de la apuesta online, donde no existen horarios.

“Con más razón entonces lo de poner más medidas. Hay que poner coto a las casas de apuestas”, declaraba la presentadora de manera rotunda antes de pasar al siguiente tema del día.