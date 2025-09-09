Leire Díez, muy sincera en 'El programa de Ana Rosa': "Me sentí agredida por Aldama, es mentira que lo he amenazado"

Leire Díez, bautizada como la fontanera del PSOE, reapareció en televisión en El programa de Ana Rosa de Telecinco para detallar las situaciones en las que se ha visto envuelta durante los últimos meses.

Tras semanas de especulaciones sobre su papel en el engranaje socialista, su nombre ha vuelto a resonar en el Senado y ahora ella misma ha decidido aclarar públicamente algunas de las informaciones que la rodean.

La exmilitante socialista quiso dejar claro que su relación con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, es prácticamente inexistente y que las acusaciones que pesan sobre ella están cargadas de falsedades.

"No he tenido vinculación ni relación con Cerdán. No tengo fotos con él", aseguró frente a Ana Rosa Quintana, que le dio la oportunidad de relatar con detalle cuál ha sido su verdadero vínculo con el partido.

Sin embargo, desde el programa reconocieron que se reunió hasta en tres ocasiones con el dirigente navarro, pero Díez descartó que puedan interpretarse como una relación personal, política o de colaboración. "Mi relación con él no era ni personal, ni política, ni de colaboración oficiosa", insistió.

Lo que más llamó la atención de su intervención fue la magnitud del material que dijo tener en su poder: 10.000 audios y dos millones de documentos.

Una parte del material, subrayó, se encuentra judicializado, mientras que el resto permanece en un limbo. "Hay otra parte que está paralizada y no se sabe muy bien por qué", confesó.

Durante la entrevista, Quintana no dudó en poner sobre la mesa algunos de los rumores más extendidos, como la supuesta relación con Cerdán: "No soy la mujer de Cerdán, ni la del PSOE. He entrado en Ferraz solo una vez", declaró.

Katy Garat no tardaría en intervenir. "En mayo de 2024 vas dos veces a Ferraz y te reúnes con Cerdán y entregas un pendrive con información sobre las saunas del suegro de Sánchez, ¿para qué?", preguntó.

Díez defendió su actuación: "Al presidente se le lleva investigando desde hace años. Creo que ha habido fuego amigo en el PSOE. Lo bueno es que saldrá todo", dijo entonces.

Leire Díez junto a los colaboradores del programa. 'El programa de Ana Rosa'.

"¿Cogisteis el pendrive con información de terceros y en vez de llevarlo a la Fiscalía lo llevasteis al PSOE?", preguntó Dani Montero.

Díez trató de aclarar que la información que se entregó estaba ya judicializada y que ella desconoce qué ocurrió después con esos documentos. "Hay cosas que se han escrito que son mentira", recalcó.

Fue entonces cuando Ana Rosa cuestionó a la invitada sobre Aldama, empresario que la señaló en su día como la fontanera del PSOE.

"No conozco a Aldama ni he hablado de él con nadie. La primera vez que le vi fue el día de la comparecencia y me sentí agredida. Cuando me metieron en la sala aquel día, le escuchaba vociferar. Que diga que lo amenacé, pues no", confesó.

Y añadió: "Si alguien ha dicho que yo le he amenazado, le ha mentido", estalló finalmente ante los colaboradores del programa.